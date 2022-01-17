Üye Girişi
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ terör örgütünün mensuplarının Türkiye'deki darbe teşebbüsünden 5 yıl sonra bile Arnavutluk'ta birçok... - Son Dakika

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ terör örgütünün mensuplarının Türkiye'deki darbe teşebbüsünden 5 yıl sonra bile Arnavutluk'ta birçok...

17.01.2022 20:07
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ terör örgütünün mensuplarının Türkiye'deki darbe teşebbüsünden 5 yıl sonra bile Arnavutluk'ta birçok...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ terör örgütünün mensuplarının Türkiye'deki darbe teşebbüsünden 5 yıl sonra bile Arnavutluk'ta birçok sektörde mevcudiyetini devam ettirdiğini belirterek, "Gerçek dost hakikatleri dile getirmekten çekinmeyendir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ terör örgütünün mensuplarının Türkiye'deki darbe teşebbüsünden 5 yıl sonra bile Arnavutluk'ta birçok sektörde mevcudiyetini devam ettirdiğini belirterek, "Gerçek dost hakikatleri dile getirmekten çekinmeyendir. Bu yapı ihanet çetesidir" dedi. - TİRAN

YORUMLAR
500

Fetullahçı Terör Örgütü, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ terör örgütünün mensuplarının Türkiye'deki darbe teşebbüsünden 5 yıl sonra bile Arnavutluk'ta birçok... - Son Dakika


İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş.         
16:59
Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı         
16:38
Elektrikte kademeli fiyat tarifenin detayları: 150 kWh'ye kadar 1,37 TL, 150 kWh üzeri ise 2,06 TL Elektrikte kademeli fiyat tarifenin detayları: 150 kWh'ye kadar 1,37 TL, 150 kWh üzeri ise 2,06 TL         
16:16
Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı         
15:48
O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti! O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti!         
15:04
Hastanedeki tecavüz olayı böyle ortaya çıkmış! Uyandığında iç çamaşırları yoktu Hastanedeki tecavüz olayı böyle ortaya çıkmış! Uyandığında iç çamaşırları yoktu         
14:58
Yunan basınından TOGG'a övgü dolu sözler: Türkler, Avrupa'yı fethetmeye hazır Yunan basınından TOGG'a övgü dolu sözler: Türkler, Avrupa'yı fethetmeye hazır         
12:46
Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti         
11:57
Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi         
11:31
Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var         
11:30
Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti         
10:50
Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu         
10:16
Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı         
10:01
Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar         
09:03
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17
Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı         
07:46

Son Dakika Haberleri
00:42 Süleyman Şah Türbesi'nin mimarı Ünal Demirarslan vefat etti
00:27 Üçüncü ittifak kurulmadan çatladı! Canlı yayına bağlanan parti yetkilileri "Yokuz" dedi
00:26 Satırla yaraladığı kişinin telefon, cüzdan ve kullandığı aracı gasp etti
00:12 Afganistan'da 5.6'lık depremde can kaybı 26'ya yükseldi
00:08 Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! O kulüp, Attila Szalai için devrede
00:02 Ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın bekaret itirafı: Annem ve babamın yatağında oldu
23:34 Nisa Bölükbaşı Survivor All Star'a gelecek mi?
23:06 İbrahim Erkal'ın vasiyetinden Demet Akalın çıktı!
22:47 Meteoroloji'den 19 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı
22:36 Ali Babacan sosyal medyadan attığı tweetle Sezen Aksu'ya destek çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 02:10:17. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ terör örgütünün mensuplarının Türkiye'deki darbe teşebbüsünden 5 yıl sonra bile Arnavutluk'ta birçok... - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement