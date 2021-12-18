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Son dakika haberleri... Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in babası Abdullah İşler, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in babası Abdullah İşler, son yolculuğuna uğurlandı

18.12.2021 15:18

Edinilen son dakika haberine göre - Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in babası Abdullah İşler, son yolculuğuna uğurlandı Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in vefat eden babası Abdullah İşler, Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

- Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in babası Abdullah İşler, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in vefat eden babası Abdullah İşler, Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler'in babası Abdullah İşler, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde dün vefat etti. Abdullah İşler, bugün Ankara Hacı Bayram Veli Cami'nde öğle namazını müteakip Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, birçok siyasetçi ve vatandaşlar katıldı.

Son dakika haberleri... Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in babası Abdullah İşler, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in babası Abdullah İşler, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in babası Abdullah İşler, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in babası Abdullah İşler, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in babası Abdullah İşler, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in babası Abdullah İşler, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in babası Abdullah İşler, son yolculuğuna uğurlandı

Başbakan Yardımcısı, Emrullah İşler, Abdullah İşler, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in babası Abdullah İşler, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in babası Abdullah İşler, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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