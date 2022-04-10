Son dakika haberleri | Filistin Başbakanı Iştiyye, İsrail güçlerinin Filistinli bir kadını öldürmesini kınadı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Filistin Başbakanı Iştiyye, İsrail güçlerinin Filistinli bir kadını öldürmesini kınadı

10.04.2022 17:55
Son dakika haberleri | Filistin Başbakanı Iştiyye, İsrail güçlerinin Filistinli bir kadını öldürmesini kınadı

Son dakika haberlerine göre Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında Filistinli bir kadını öldürmesini kınayarak, uluslararası camiayı İsrail'i durdurmaya çağırdı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında Filistinli bir kadını öldürmesini kınayarak, uluslararası camiayı İsrail'i durdurmaya çağırdı.

Yazılı basın açıklaması yapan Iştiyye, Gade Sebatin adlı Filistinli kadının öldürülmesinin tüm sorumluluğunun İsrail hükümetine ait olduğunu kaydetti.

Iştiyye, açıklamasında, "İsrail güçleri savunmasız vatandaşlara ateş ederek terör uygulamalarını sürdürüyor. Olaylar sonucunda yaşlılar, gençler ve kadınlar şehit düşüyor." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamalarını organize devlet terörü olarak adlandıran Iştiyye, uluslararası insan hakları örgütlerini İsrail'i kınamaya çağırırken, uluslararası camianın İsrail'i durdurmak için çalışması gerektiğini ifade etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli kadın Beytüllahim'deki devlet hastanesinde tedaviye alınmış daha sonra kan kaybından hayatını kaybetmişti.

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Beytüllahim, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Filistin Başbakanı Iştiyye, İsrail güçlerinin Filistinli bir kadını öldürmesini kınadı - Son Dakika


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