Üye Girişi
Soylu: "Biz Cumhuriyetin birinci asrının 2023'teki karnesinin nasıl olacağını belirleyebilecek bir nesiliz" - Son Dakika

Soylu: "Biz Cumhuriyetin birinci asrının 2023'teki karnesinin nasıl olacağını belirleyebilecek bir nesiliz"

16.01.2022 18:41

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afrin'e giriyoruz, girdik mi? Azez'e girdik mi, girdik.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Afrin'e giriyoruz, girdik mi? Azez'e girdik mi, girdik. Hadi bakalım oluştur terör koridoru da görelim. Bu milletin, bu ülkenin gücünü kimse sınamasın, sınayanın fesini kafasına ters giydiririz." dedi.

Bakan Soylu, AK Parti Sinop İl Başkanlığı'nın Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, 2023 seçimlerinde Cumhuriyetin ikinci asrının bayrağını kimin alacağına karar vereceğini söyledi.

Bu nedenle 2023 seçimlerinin çok önemli olduğunun altını çizen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'yi büyütenler mi, Türkiye'nin demokrasisini geliştirenler mi, milletine hizmetkar olanlar mı, kim taşıyacak? İşte Türkiye, bunun kararını verecek. Büyükelçilere mektup yazıp Türkiye'yi şikayet edenler mi, Cumhuriyet'in ikinci asrının bayrağını taşıyacaklar? Bu ülkenin kahramanları şehit olurken, etrafımızda bir terör koridoru olmasın diye mücadele ederken, 'Hayır ben Türk askerinin oraya gitmesini istemiyorum, terör örgütü PKK, PYD ne isterse onu yapsın' diyenler, tezkereye 'hayır' diyenler mi Cumhuriyet'in ikinci asrını temsil edecek, yoksa PKK ve PYD ile mücadele edenler mi Türkiye'nin ikinci asrını temsil edecek? Buna bir karar vereceğiz."

"Karşımızda bir yıkım ekibi vardır"

Muhalefet partilerine yönelik eleştirilerde bulunan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Karşımızda öyle bir muhalefet anlayışı var ki, yapmayı bilmezler yıkmayı bilirler, yapmayı bilmezler silmeyi bilirler. Eğer çok çalışmaz, eğer çok gayret göstermez, çok mücadele etmezsek yarın bunun sorumluluğuyla kahrolur gideriz. Bu ülkenin kalkınması ve büyümesi için attığımız adımları bir hamlede yok edebilirler. Karşımızda kendisine güvenen değil Batı'nın gücüne güvenen bir güruh vardır. 'Acaba biz Batı ile nasıl dans ederiz, Batı ile nasıl bir araya geliriz, Amerika'nın dediklerini nasıl yaparız' diyen bir anlayışın kendisi vardır. Karşımızda bir yıkım ekibi vardır. Bu yıkım ekibinin tezgahına düşmeyelim. Tayyip Erdoğan'a düşmanlıklarının sebebi, Anadolu insanına karşı olduklarından dolayıdır." diye konuştu.

Bugün Doğu ve Güneydoğu'da huzuru, asayişi 24 saat temin eden bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu aktaran Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla herkes alarm halinde. İstiyoruz ki ülkenin her yerinde şenlik, kardeşlik olsun. Etrafımızı kaşıyorlar. Ama çaktırmadan Tayyip Erdoğan da yapacağını yapıyor. Şimdi onlar bize hamle yapıyor ya, Tayyip Erdoğan Libya'da, Libya'nın halkına sahip çıkıyor. Çıldırıyorlar, kıskanıyorlar, 'Bunlar nasıl bu adımları atabiliyor' diyorlar. Terör koridoru oluşturacaklar, biz de onlara güzel bir cevap veriyoruz. Afrin'e giriyoruz, girdik mi? Azez'e girdik mi, girdik. Hadi bakalım oluştur terör koridoru da görelim. Bu milletin, bu ülkenin gücünü kimse sınamasın, sınayanın fesini kafasına ters giydiririz."

(Sürecek)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sinop'ta konuştu: (2)

"Biz Cumhuriyetin birinci asrının 2023'teki karnesinin nasıl olacağını belirleyebilecek bir nesiliz. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın belki de en önemli misyonu budur"

"On yıllardan beri karınca kararınca biriktirdiklerimizle dünyadaki mağdurlara, mazlumlara el uzatan bir Türkiye tablosu oluşturduk"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz Cumhuriyetin birinci asrının 2023'teki karnesinin nasıl olacağını belirleyebilecek bir nesiliz. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın belki de en önemli misyonu budur." dedi.

Soylu, AK Parti Sinop İl Başkanlığı'nın Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyük adımlar atarak kendi geleceğini oluşturmaya çalışan bir ülke konumuna geldiğini söyledi.

Türkiye'nin birçok zorluğu aşarak bugünlere geldiğini vurgulayan Soylu, Cumhuriyetin birinci asrında fedakarlıklarla, zorluklar ve saldırılara göğüs gerildiğine işaret ederek, "Herkes elinden geleni yaptı ama en önemlisi, ezanımız, bayrağımız, namusumuz, o özgürlük mücadelesi verenler tarafından bize emanet edildi. Şu neslin yaşamadığı kalmadı. Şimdi Cumhuriyetin ikinci asrına gireceğiz 2023'te. Biz Cumhuriyetin birinci asrının 2023'teki karnesinin nasıl olacağını belirleyebilecek bir nesiliz. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın belki de en önemli misyonu budur." ifadelerini kullandı.

"Onların dualarıyla hep ayakta duruyoruz"

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Tayyip Erdoğan ve AK Parti ne yaptı? İktidara geldiği günden itibaren hem ikili ilişkilerini gerçekleştirdi, hem bölgesel ilişkilerini kurdu hem dünyanın her tarafına elini uzatan bir Türkiye tablosu ortaya koydu. Sadece onu yapmadı. Bir taraftan son 4 yılda dünyanın mazlum ve mağdur ülkelerine yardım eden dünyanın birinci ülkesi haline geldi. Amerika'yı da geçti, Avrupa'yı da geçti. Çünkü ecdadımız bize bir emanet bıraktı. Sadece kendimiz ayakta durmuyoruz. On yıllardan beri karınca kararınca biriktirdiklerimizle dünyadaki mağdurlara, mazlumlara el uzatan bir Türkiye tablosu oluşturduk. Onların dualarıyla hep ayakta duruyoruz. Onlarla da beraber de ayakta duruyoruz. Sırtımızı mı dönseydik? Suriye'de kadınlara tecavüz ediyorlardı, sırtımızı mı dönseydik? Çocukları öldürüyorlardı sırtımızı mı dönseydik?"

Soylu, iktidara değil, milletin ve Allah'ın rızasına talip olduklarını belirterek, teşkilatların bunun için çok çalışmasını istedi.

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun ve partililer katıldı. Kovid-19 testi pozitif çıkan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise toplantıya telefonla bağlandı.

Soylu, daha sonra ildeki bir oyuncak fabrikasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

(Bitti)

Soylu: Biz Cumhuriyetin birinci asrının 2023'teki karnesinin nasıl olacağını belirleyebilecek bir nesiliz
Soylu: Biz Cumhuriyetin birinci asrının 2023'teki karnesinin nasıl olacağını belirleyebilecek bir nesiliz
Soylu: Biz Cumhuriyetin birinci asrının 2023'teki karnesinin nasıl olacağını belirleyebilecek bir nesiliz
Soylu: Biz Cumhuriyetin birinci asrının 2023'teki karnesinin nasıl olacağını belirleyebilecek bir nesiliz
Soylu: Biz Cumhuriyetin birinci asrının 2023'teki karnesinin nasıl olacağını belirleyebilecek bir nesiliz
Soylu: Biz Cumhuriyetin birinci asrının 2023'teki karnesinin nasıl olacağını belirleyebilecek bir nesiliz
Soylu: Biz Cumhuriyetin birinci asrının 2023'teki karnesinin nasıl olacağını belirleyebilecek bir nesiliz
Soylu: Biz Cumhuriyetin birinci asrının 2023'teki karnesinin nasıl olacağını belirleyebilecek bir nesiliz

YORUMLAR
500

Süleyman Soylu, Türkiye, Terör, Sinop, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Soylu: 'Biz Cumhuriyetin birinci asrının 2023'teki karnesinin nasıl olacağını belirleyebilecek bir nesiliz' - Son Dakika


Teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekille ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Meclis Başkanı'yla konuştum Teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekille ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Meclis Başkanı'yla konuştum         
21:42
Ege'nin suları ısınıyor! Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma tezinden vazgeçtiği iddiaları yalanlandı Ege'nin suları ısınıyor! Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma tezinden vazgeçtiği iddiaları yalanlandı         
21:32
Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü "helal olsun" dedirtti Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü "helal olsun" dedirtti         
20:19
Tonga'daki volkanik patlama! Birçok ülkede tsunamiye de neden olan o görüntüler! Tonga'daki volkanik patlama! Birçok ülkede tsunamiye de neden olan o görüntüler!         
18:40
Erciyes'te korkunç kaza! Kar kütlesi altında kalan Kanadalı kayakçı hayatını kaybetti Erciyes'te korkunç kaza! Kar kütlesi altında kalan Kanadalı kayakçı hayatını kaybetti         
18:37
TEAM Araştırma: AK Parti oylarını Kasım ayına göre 4.3 puan artırdı! Kur korumalı mevduat etkisi mi? TEAM Araştırma: AK Parti oylarını Kasım ayına göre 4.3 puan artırdı! Kur korumalı mevduat etkisi mi?         
17:59
Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler         
17:28
Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak         
11:09
Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak? Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak?         
10:28
Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi         
09:13
Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu         
09:10
Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu         
09:07
Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü         
08:58
Tribünde makyaj yapan genç kadını gören beIN spikeri bombayı patlattı Tribünde makyaj yapan genç kadını gören beIN spikeri bombayı patlattı         
19:41
Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor         
18:40
Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek         
16:47
Kur korumalı mevduatın büyüklüğü 131 milyar lirayı geçti Kur korumalı mevduatın büyüklüğü 131 milyar lirayı geçti         
16:06

Son Dakika Haberleri
21:41 Teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekille ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Meclis Başkanı'yla konuştum
21:40 İlk maçında hüsran yaşayan Galatasaray'ın hocasını Rıdvan Dilmen bu sözlerle haşladı: Böyle 4 yersin
21:32 Ege'nin suları ısınıyor! Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma tezinden vazgeçtiği iddiaları yalanlandı
21:04 Aslan'ın yeni hocasının ilk sınavı hüsranla sonuçlandı! Hatayspor, nefes kesen maçta Galatasaray'ı 4-2 mağlup etti.
20:32 Soğuğu bahane edip sahneye çıkmayan Manuş Baba'ya hayranlarından tepki!
20:30 Emeklilerin ek ödemeleri de arttı! Kim, ne kadar ek ödeme alacak?
20:19 Aydın'da iki grup arasında silahlı kavga: 6 kişi yaralandı
20:18 Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü "helal olsun" dedirtti
20:07 Hastanede sahte parfüm satmak istedi! Karşı çıkan iki doktoru rehin aldı!
19:35 Komşu akülere dadanınca polis operasyonun adını "Kod Yan Komşu" koydu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 21:45:53. #1.12#
SON DAKİKA: Soylu: "Biz Cumhuriyetin birinci asrının 2023'teki karnesinin nasıl olacağını belirleyebilecek bir nesiliz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement