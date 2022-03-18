Son dakika haberleri... Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın'dan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın'dan şehit ailelerine ziyaret

18.03.2022 18:42
Son dakika haberleri... Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın'dan şehit ailelerine ziyaret

Gelen son dakika haberine göre Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle şehitlerin ailelerini evlerinde ziyaret etti. Kaymakam Aydın, bu anlamlı günün anısına Şehit Jandarma Er Tayfun Gezer, Şehit Piyade Aydın Gümüşlü ve Güvenlik Korucusu Selim Akbulak'ın aileleriyle bir araya gelerek sohbet etti, hal ve hatırlarını sordu.

Şehitlerin emaneti ailelerin herkesin kalbinde müstesna bir yere sahip olduğunu dile getiren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Şehit ailelerimizin evlatları vatan için, bayrak için, kutsal saydığımız değerler için canlarını feda ettiler. Bizler devlet ve millet olarak her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Onlara minnet borçluyuz. Şehit ailelerimizi bu özel günde yalnız bırakmadık. Ailelerimiz her zaman bizim baş tacımızdır. Bugün ülkemizde al bayrağımızın altında huzur ve güven içerisinde yaşıyor, geleceğe umutla bakabiliyorsak, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehit ailelerimize minnet ve şükran borçlu olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Şehit aileleri ziyaretinde Kaymakam Aydın'a İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Şamil Görücü, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Çakırtaş, Belediye Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Necmettin Akarslan ve İpekyolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Ali Şalem eşlik etti. - VAN

Son dakika haberleri... Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın'dan şehit ailelerine ziyaret
Son dakika haberleri... Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın'dan şehit ailelerine ziyaret
Son dakika haberleri... Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın'dan şehit ailelerine ziyaret
Son dakika haberleri... Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın'dan şehit ailelerine ziyaret
Son dakika haberleri... Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın'dan şehit ailelerine ziyaret

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İpekyolu, Aydın, Şehit, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın'dan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika


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