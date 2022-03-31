Son dakika haberleri: Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ramirez, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ramirez, Türkiye'ye geliyor

31.03.2022 18:35
Son dakika haberleri: Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ramirez, Türkiye'ye geliyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez'in, Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez'in, Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez 1- 3 Nisan 2022 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında ikili ilişkilerimiz ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: DHA

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