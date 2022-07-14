Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Datça yangını hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Datça yangını hakkında açıklama yaptı

14.07.2022 05:47

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Datça yangını hakkında açıklama yaptı Bakan Kirişçi: "500-600 hektar alan zarar gördü" "Gece görev yapan helikopterimizi Datça yangınında test ediyoruz" "İşimizi zorlaştıran, şiddeti ve yönü belli olmayan rüzgar" "2 bin 400 vatandaşımızı tahliye ettik" Tarım...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Datça yangını hakkında açıklama yaptı

Bakan Kirişçi: "500-600 hektar alan zarar gördü"

"Gece görev yapan helikopterimizi Datça yangınında test ediyoruz"

"İşimizi zorlaştıran, şiddeti ve yönü belli olmayan rüzgar"

"2 bin 400 vatandaşımızı tahliye ettik"

MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve devam eden orman yangını hakkında açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, beraberinde Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Muğla Valisi Orhan Tavlı ve AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan ile birlikte 'Datça Afet Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Bakan Kirişçi, gece saat 02.20 itibari ile yanan sahanın 500-600 hektar olduğunu belirtirken, yangınının kontrol altına alınmasını güçleştiren rüzgarın yönü ve şiddeti olduğunu açıkladı. Bakan Kirişçi ayrıca, ilk defa Datça yangınında gece görüşlü helikopter denediklerini, yangının ilk belirlemelere göre yüksek gerilim hattından çıktığını açıkladı.

"500-600 hektar alan zarar gördü"

"An itibari ile yaklaşık 20 derecelik bir hava sıcaklığı, yüzde 60 civarında bir rutubet, 31 km saat gibi de bir rüzgar hızı var. Yaklaşık 20 derecelik bir hava sıcaklığı, yüzde 60 civarında nem, rüzgarın saatteki hızı 31 kilometre. Yaklaşık 500-600 hektar civarında bir alan zarar gördü. Bu alanın tespiti yangın kontrol altına alındıktan sonra daha net olarak ifade edilebilecektir. 2 bin 400 civarında vatandaşımız zarar görmemesi için bulundukları mahallerden tahliye edildiler"

"10 uçak, 17 helikopter görev alıyor"

"An itibari ile 10 uçağımız, 17 helikopterimiz yangının başından bu yana sürdürmektedir. 179 arazöz, 21 tane ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi oldukça yeterli denebilecek düzeyde alanın küçüklüğünü dikkat aldığımızda iş makinesi grubumuz var. Yoğun olarak kullandığımız bir adet İHA'mız devrededir"

"İlk defa gece görev yapan helikopter test ediyoruz"

"Daha önceki yangında sıklıkla dile getirilen, kimilerine göre gece görüş özelliği olan helikopter, ama bizim ifademiz ile gece görev yapabilen helikopterler şu anda devrededir. Biz de Bakanlık olarak Orman Genel Müdürlüğü olarak ilk defa test ediyor olacağız. Bunların performanslarını da gözlemleme, test etme imkanı bulacağız. Çünkü bakanlığımızın envanterinde bu helikopterler var ve bu şekilde kullanılıyor olacak"

"Nereden estiği belli olmayan bir rüzgar var"

"Şu anda bizim de sizin de hissettiğiniz gibi nereden geldiği estiği belli olmayan bir rüzgar söz konusu. Bu rüzgar lokasyon olarak da farklılık arz ediyor. Biraz da bizi rahatsız eden de odur. Bazı bölgeler var rüzgarın hızı çok düşük, bazı bölgeler var çok yüksek. İşimizi biraz zorlaştıran şiddeti ve yönü kestirilemeyen meteorolojinin verilerine ve paylaşımlarına göre de sahada farklılık arz eden öyle bir rüzgar etkisi var. Yangının elektrik trafosundan çıktığı yönünde tespitlerimiz var. Ama kesin bilgileri gün içerisinde paylaşacağız"

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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Datça'daki yangınla ilgili açıklama yaptı: (1) Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Datça'daki yangınla ilgili açıklama yaptı: (1) Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Datça'daki yangınla ilgili açıklama yaptı: (2) Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Datça'daki yangınla ilgili açıklama yaptı: (2)
Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Muğla, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Datça yangını hakkında açıklama yaptı - Son Dakika

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