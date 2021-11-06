Son dakika haberleri... Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'den İyi Partili Türkkan'a istifa çağrısı - Son Dakika

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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'den İyi Partili Türkkan'a istifa çağrısı

ANKARA - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ı hayatını kaybeden sivil terör mağduru İsa Gümre'nin kardeşi Tahir Gümren'e ettiği küfürden dolayı milletvekilliğinden istifaya davet etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, 1997 yılında hayatını kaybeden sivil terör mağduru İsa Gümre'nin kardeşi Tahir Gümre'ne Bingöl ziyareti esnasında küfür eden İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ı milletvekilliğinden istifaya davet etti.

Dernek adına basın açıklaması yapan Genel Başkan Mustafa Işık, Türkkan'ın davranışı kınadıklarını belirterek, "1997 yılında hayatını kaybeden sivil terör mağduru İsa Gümre'nin kardeşine İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan tarafından yapılan küfrü; şiddet, nefret ve esefle kınıyoruz. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birlik, beraberliği için hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizin hatıralarına, kıymetli emanetlerine hakaret edenleri yüce milletimizin asla unutmaz. Şehit kanlarıyla kurulan Gazi meclisimizde teröre destek verenlerle, şehit ailelerine ve gazilere hakaret eden hiçbir parti ve milletvekilini istemiyoruz. Şehit yakınları ve gaziler olarak eli kanlı terör örgütlerine destek verenler, iş tutanlar karşılarında bizleri bulacaklardır. Miletvekili Lütfü Türkkan'ı milletvekilliğinden derhal istifaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Işık ayrıca, yurt genelinde bulunan 46 şube ile 38 temsilcinin konuyla ilgili eş zamanlı basın açıklaması yapacağını belirtti.