Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Müzakere masasını terk etmeyeceğiz" - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Viyana müzakerelerinde ülkenin menfaatlerini gözeteceklerini söyleyerek, "Müzakere anlayışımız sonuç odaklıdır ve müzakere masasını terk etmeyeceğiz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 1979 yılında Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'nin işgalinin yıldönümü nedeniyle Semnan şehrinde düzenlenen etkinlikte konuştu. İran ile 4+1 ülkeleri arasında 29 Kasım tarihinde Viyana'da yeniden başlayacak olan nükleer müzakerelere değinen Reisi, "Bizim müzakere anlayışımız sonuç odaklıdır ve müzakere masasını terk etmeyeceğiz" dedi.

Viyana'da yeniden başlayacak müzakerede ülkenin menfaatlerini esas alacaklarını dile getiren Reisi, "Karşı tarafın aşırı istekleri ve talepleri karşısında milletimizin çıkarları doğrultusunda direneceğiz" ifadesini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Ülkemizin çıkarlarını korurken asla geri adım atmayacağız. Aynı anda hem yaptırımların kaldırılması hem de yaptırımların etkisiz kılınması için çalışacağız" dedi.

İran'da 1979 yılında gerçekleşen İslam devriminden 9 ay sonra ABD Büyükelçiliği bir grup İranlı üniversite öğrencisi tarafından işgal edilmişti. Devrim lideri Humeyni'nin "Birincisinden daha büyük bir devrim" şeklinde nitelendirdiği elçilik işgalinde, ABD'li 52 diplomat 444 gün boyunca rehin tutulmuştu. Tahran yönetimi, elçilikte kendilerine karşı hazırlanan 70 casusluk belgesini ele geçirdiklerini ileri sürmüştü. Rehin alınan 52 diplomat 444 gün sonra serbest bırakılmıştı. - TAHRAN