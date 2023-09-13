Son Dakika: İYİ Parti, yerel seçimlerde 81 ilde kendi adayını çıkaracak - Son Dakika

Son Dakika: İYİ Parti, yerel seçimlerde 81 ilde kendi adayını çıkaracak

Son Güncelleme: 13.09.2023 17:56

Son dakika: İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yaptığı basın açıklamasında İYİ Parti'nin yerel seçimlerdeki kararını duyurdu. Zorlu, parti olarak yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını ifade etti. Kürşad Zorlu ayrıca, aldıkları bu kararın oy çokluğuyla alındığını söyledi.

İYİ Parti'de Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı devam ederken, Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Zorlu, 2024'teki yerel seçimlerde İYİ Parti'nin 81 ilde kendi adaylarını göstereceğini söyledi.

81 İLDE KENDİ ADAYLARINI ÇIKARACAKLAR

Parti binasında basın mensuplarına seslenen Zorlu, "31 Mart 2024'e yapılacak seçimlerde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının, her seçim çevresinde halkla görüşülerek aday adaylarımızın tespit edilmesine karar verildi ve parti başkanlık divanımız bu süreçte yetkilendirildi. Bu kararın yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediğimiz siyasete hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu

"KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI"

"Bahsettiğiniz tüm kişi ve tartışmalardan azade şekilde aday tartışması meselesini ele alıyoruz." diyen Zorlu, "Birkaç arkadaşımızın farklı görüşleri oldu. Kararın oy çokluğuyla alındığını söyleyebiliriz. Kendi adaylarımızı belirleyerek toplumun karşısına çıktığımız kıskaç siyaseti son bulacaktır. GİK bizim nihai karar verme organımız, bu konularda genel başkanımız GİK'in görüşünü almadan asla hareket etmez." ifadelerini kullandı.

AKŞENER SİNYALİ VERMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir düğün törenine katılmak için Bursa'ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlere ilişkin olarak "Bu seçimlere her bir yerde tek başımıza girecek gibi hazırlanacağız. Bu netlikle söylüyorum. Biz hür ve müstakil bir siyasi parti olarak bu seçimde kendimizin kaç kilo ettiğini tarttıracağız, göreceğiz, paylaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Kürşad Zorlu, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son Dakika: İYİ Parti, yerel seçimlerde 81 ilde kendi adayını çıkaracak - Son Dakika


Son Dakika
17:41 Son Dakika: İYİ Parti, yerel seçimlerde 81 ilde kendi adayını çıkaracak
17:17 Tartıştığı yeğenini 13 el ateş edip öldürdü
17:17 Shakira, MTV Video Müzik Ödülleri gecesine intikam dansıyla damga vurdu
17:07 Esenyurt'ta bir kadın, cadde ortasında başörtülü kadınlara saldırdı
17:04 Dzeko ve Tadic'ten "Çetnik Selamı" hakkında açıklama
16:48 Eşinin ölümünden ceza alan doktoru kaçırdı
16:15 ABD'de enflasyon yıllık bazda beklentilerin üzerinde arttı
16:14 Yalı Çapkını dizisine taze kan! Cemre Gümeli de kadroda
16:13 Türkiye maçı seyircisiz oynanabilir! UEFA, Hırvatistan'a soruşturma açtı
16:04 Bursa'da bir kişi, ormanlık alanda tartıştığı yeğenini öldürüp kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2023 18:12:12. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika: İYİ Parti, yerel seçimlerde 81 ilde kendi adayını çıkaracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement