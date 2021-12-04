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Son Dakika: Mersin Valiliği, açıkladı: CHP'nin Mersin'deki mitingine 21 bin 500 kişi katıldı - Son Dakika

Son Dakika: Mersin Valiliği, açıkladı: CHP'nin Mersin'deki mitingine 21 bin 500 kişi katıldı

04.12.2021 22:50

Son dakika: Mersin Valiliği: CHP'nin Mersin'deki mitingine yaklaşık 21 bin 500 kişi katıldı, miting olaysız şekilde tamamlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta erken seçim çağrısında bulunmak amacıyla meydanlara inme kararı almasının ardından ilk mitingini Mersin'de gerçekleştirdi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen 'Milletin Sesi' mitingindeki kalabalık dikkat çekerken, meydanlarda kaç kişinin olduğu tartışma konusu olmuştu.

MERSİN VALİLİĞİ: 21 BİN 500 KİŞİ KATILDI

Mersin Valiliği tarafından Mersin Millet Bahçesi yanındaki alanda düzenlenen mitinge kaç kişinin katıldığı belirlendi. "Milletin Sesi Mitingi"ne yaklaşık 18 bin 500 kişinin polis ekiplerince güvenlik önlemi alınan turnikelerden geçerek katıldığı, 3 bin kişinin de alan dışından mitingi izlediği tespit edildi.

Açıklamada, mitingin olaysız şekilde tamamlandığı kaydedildi.

Son Dakika: Mersin Valiliği, CHP'nin Mersin'deki mitingine 21 bin 500 kişinin katıldığını açıkladı

"BU KADAR KİŞİYİ TOPLAYAMADIN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki mitingine ilişkin "Bu kadar kişiyi toplayamadın, rakamlar elimizde. Bir Mersin'deki kalabalığa bakın, bir de Siirt'e" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TÜİK'Lİ YANIT

Kılıçdaroğlu ise akşam saatlerinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TÜİK'li bir göndermede bulundu. Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Mersin mitinginden elimde rakamlar var" demişsin Erdoğan. Allah'ını seversen doğru söyle, TÜİK'ten mi aldın?" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Mersin Valiliği, açıkladı: CHP'nin Mersin'deki mitingine 21 bin 500 kişi katıldı

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Son Dakika Politika Son Dakika: Mersin Valiliği, açıkladı: CHP'nin Mersin'deki mitingine 21 bin 500 kişi katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Mersin Valiliği, açıkladı: CHP'nin Mersin'deki mitingine 21 bin 500 kişi katıldı - Son Dakika
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