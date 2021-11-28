MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, " Türkiye'nin, bölgesinde güven veren ve iş birliğine ihtiyaç duyulan bir ülke konumuna yeniden yükselmesinden içeride rahatsız olan mahfillerin başında zillet ittifakı gelmektedir." ifadesini kullandı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, küresel salgın bütün dünyayı kasıp kavururken, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede, Avrupa ülkelerini bile geride bırakarak başarılı bir grafik çizdiğini, elim kayıplara rağmen istikrarlı ve kararlı bir mücadele ile salgının yıkıcı bir sel olmasının engellendiğini belirtti.

İçeride terörle mücadelenin büyük bir başarıyla sürdürülerek, PKK başta olmak üzere bütün terör örgütlerinin belinin kırıldığını kaydeden Yalçın, Türkiye'nin, tarihinde görmediği ölçüde üretim ve ihracat yapan bir ülke konumuna geldiğini, ithalat ihracat dengesindeki makasın her geçen gün daraldığını aktardı.

Semih Yalçın, özellikle savunma sanayisinde erişilen ve bütün dünyayı kıskandıran başarıların, "zillet ittifakı" hariç herkesi sevindirdiğini öne sürdü.

Türkiye'nin geçmiş dönemlerde dış politikada yapılan hataları telafi etmek üzere, "gerçekçi ve akılcı" bir diplomasiye yöneldiğini belirten Yalçın, "Türkiye'nin bölgesinde güven veren ve iş birliğine ihtiyaç duyulan bir ülke konumuna yeniden yükselmesinden içeride rahatsız olan mahfillerin başında zillet ittifakı gelmektedir. CHP ve İP başta olmak üzere zilletçiler, Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi ile aynı kafada, aynı duygudaşlıktadır." yorumunda bulundu.

Mevcut sorunlara rağmen ekonomide ve dış politikada kendini gösteren olumlu tablonun, "zillet cephesi" tarafından kuru gürültü ve taşkınlıkla örtülmek istendiğini, hem kafaların hem de sokakların karıştırılmaya çalışıldığını ileri süren Yalçın, şunları kaydetti:

"Oysa Türkiye'de sükun, istikrar, güven ve toplumsal barışın devamına, ekonomide çarkların hızla dönmesine ihtiyaç vardır. 'İktidara gelirsek her şey iyi olacak' diyenlerin, hedefe ulaşma yöntemi, sadece asıl niyet ve maksatlarını değil, ehliyetsizlik ve liyakatsizliklerini de ele vermektedir. Halktan iktidar talep edenlerin, öncelikle mevcut problemler karşısında eğer varsa alternatif çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşması icap eder. Ne var ki CHP ile yancılarının çözüm ve uyum dağarcığı tamtakır kavga, gerginlik, çatışma ve ayrışma heybeleri ağzına kadar doludur. Ajitasyonla ve kaos münadiliğiyle hiçbir siyasi partinin iktidara geldiği, hiçbir propaganda yönteminin başarıya ulaştığı görülmemiştir."

"Ülkede istikrar ve sükun hakim"

CHP ve arkasındaki vesayet odaklarıyla kriz planlayıcısı küresel aktörlerin, yenilmeye doymadığını ve emellerinden vazgeçmediğini savunan Yalçın, "Zilletçilerin bütün hırçınlıkları, masaları yumruklamaları, helalleşme zarfına konmuş aldatma seremonileri, cebelleşme ve cepheleşme mitingleri tertip etme çabaları bundandır. Cumhur İttifakı'na ve bu ittifaka destek veren halkımıza 'gayrimilli' diyebilen Kılıçdaroğlu, tam bir 'milliyetsiz milliyetçi' haline gelmiştir. Bu haliyle zilletin başını çeken CHP, tertipçidir. CHP darbecidir. CHP vesayetçidir." görüşünü paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin temel hedeflerinden birinin, hükümette istikrarı ve icraatta hızı kalıcı kılmak olduğunu belirten Yalçın, bu sayede Türkiye'yi erken seçim kısır döngüsüne sokan siyasi kavga, anlaşmazlık ve tıkanıklıklara son verildiğini, çok başlılık ve rant kavgasının bitirildiğini ifade etti.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, seçimlerin zamanında yapılması, hükümetin halktan aldığı yetkiyle işine bakması için getirilmiştir" görüşüne yer veren Yalçın, bütün meselelere rağmen ülkede istikrar ve sükunun hakim olduğunu vurguladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener, bütün siyaset artıklarını doldurdukları zillet ve zulmet kayığıyla 2023 haziranında bitap ve harap bir vaziyette karaya çıkacaklardır. Daha kıyıya yaklaştıklarında, Cumhur İttifakı gemisinin demokrasi limanına çoktan demir attığını yeis içinde göreceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.