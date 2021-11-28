Üye Girişi
Son Dakika | MHP'li Yalçın'dan, küresel kriz değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika | MHP'li Yalçın'dan, küresel kriz değerlendirmesi Açıklaması

28.11.2021 14:52
Son Dakika | MHP'li Yalçın'dan, küresel kriz değerlendirmesi Açıklaması

Son dakika politika haberine göre MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Türkiye'nin, bölgesinde güven veren ve iş birliğine ihtiyaç duyulan bir ülke konumuna yeniden yükselmesinden içeride rahatsız olan mahfillerin başında zillet ittifakı gelmektedir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, " Türkiye'nin, bölgesinde güven veren ve iş birliğine ihtiyaç duyulan bir ülke konumuna yeniden yükselmesinden içeride rahatsız olan mahfillerin başında zillet ittifakı gelmektedir." ifadesini kullandı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, küresel salgın bütün dünyayı kasıp kavururken, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede, Avrupa ülkelerini bile geride bırakarak başarılı bir grafik çizdiğini, elim kayıplara rağmen istikrarlı ve kararlı bir mücadele ile salgının yıkıcı bir sel olmasının engellendiğini belirtti.

İçeride terörle mücadelenin büyük bir başarıyla sürdürülerek, PKK başta olmak üzere bütün terör örgütlerinin belinin kırıldığını kaydeden Yalçın, Türkiye'nin, tarihinde görmediği ölçüde üretim ve ihracat yapan bir ülke konumuna geldiğini, ithalat ihracat dengesindeki makasın her geçen gün daraldığını aktardı.

Semih Yalçın, özellikle savunma sanayisinde erişilen ve bütün dünyayı kıskandıran başarıların, "zillet ittifakı" hariç herkesi sevindirdiğini öne sürdü.

Türkiye'nin geçmiş dönemlerde dış politikada yapılan hataları telafi etmek üzere, "gerçekçi ve akılcı" bir diplomasiye yöneldiğini belirten Yalçın, "Türkiye'nin bölgesinde güven veren ve iş birliğine ihtiyaç duyulan bir ülke konumuna yeniden yükselmesinden içeride rahatsız olan mahfillerin başında zillet ittifakı gelmektedir. CHP ve İP başta olmak üzere zilletçiler, Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi ile aynı kafada, aynı duygudaşlıktadır." yorumunda bulundu.

Mevcut sorunlara rağmen ekonomide ve dış politikada kendini gösteren olumlu tablonun, "zillet cephesi" tarafından kuru gürültü ve taşkınlıkla örtülmek istendiğini, hem kafaların hem de sokakların karıştırılmaya çalışıldığını ileri süren Yalçın, şunları kaydetti:

"Oysa Türkiye'de sükun, istikrar, güven ve toplumsal barışın devamına, ekonomide çarkların hızla dönmesine ihtiyaç vardır. 'İktidara gelirsek her şey iyi olacak' diyenlerin, hedefe ulaşma yöntemi, sadece asıl niyet ve maksatlarını değil, ehliyetsizlik ve liyakatsizliklerini de ele vermektedir. Halktan iktidar talep edenlerin, öncelikle mevcut problemler karşısında eğer varsa alternatif çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşması icap eder. Ne var ki CHP ile yancılarının çözüm ve uyum dağarcığı tamtakır kavga, gerginlik, çatışma ve ayrışma heybeleri ağzına kadar doludur. Ajitasyonla ve kaos münadiliğiyle hiçbir siyasi partinin iktidara geldiği, hiçbir propaganda yönteminin başarıya ulaştığı görülmemiştir."

"Ülkede istikrar ve sükun hakim"

CHP ve arkasındaki vesayet odaklarıyla kriz planlayıcısı küresel aktörlerin, yenilmeye doymadığını ve emellerinden vazgeçmediğini savunan Yalçın, "Zilletçilerin bütün hırçınlıkları, masaları yumruklamaları, helalleşme zarfına konmuş aldatma seremonileri, cebelleşme ve cepheleşme mitingleri tertip etme çabaları bundandır. Cumhur İttifakı'na ve bu ittifaka destek veren halkımıza 'gayrimilli' diyebilen Kılıçdaroğlu, tam bir 'milliyetsiz milliyetçi' haline gelmiştir. Bu haliyle zilletin başını çeken CHP, tertipçidir. CHP darbecidir. CHP vesayetçidir." görüşünü paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin temel hedeflerinden birinin, hükümette istikrarı ve icraatta hızı kalıcı kılmak olduğunu belirten Yalçın, bu sayede Türkiye'yi erken seçim kısır döngüsüne sokan siyasi kavga, anlaşmazlık ve tıkanıklıklara son verildiğini, çok başlılık ve rant kavgasının bitirildiğini ifade etti.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, seçimlerin zamanında yapılması, hükümetin halktan aldığı yetkiyle işine bakması için getirilmiştir" görüşüne yer veren Yalçın, bütün meselelere rağmen ülkede istikrar ve sükunun hakim olduğunu vurguladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener, bütün siyaset artıklarını doldurdukları zillet ve zulmet kayığıyla 2023 haziranında bitap ve harap bir vaziyette karaya çıkacaklardır. Daha kıyıya yaklaştıklarında, Cumhur İttifakı gemisinin demokrasi limanına çoktan demir attığını yeis içinde göreceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi, Togo Cumhuriyeti, Semih Yalçın, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son Dakika | MHP'li Yalçın'dan, küresel kriz değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Yunanistan'dan yeni provokasyon! Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar 15:50 Yunanistan'dan yeni provokasyon! Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz 14:26 Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim 14:01 Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim
Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı 11:30 Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş 11:26 Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var 09:37 Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var
Baba ve iki oğlunun feci ölümü! Yer sofrasında yemek yerken kurşunların hedefi oldular 01:13 Baba ve iki oğlunun feci ölümü! Yer sofrasında yemek yerken kurşunların hedefi oldular Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark 21:06 Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark

Son Dakika Haberleri
15:39 Son Dakika: Tam 5 gollü maç! Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Konyaspor'un serisini bozdu
15:29 Yerin altından gelen ses tüm köyü korkuttu! Toprağın altından kayıp at çıktı
15:22 İHH gönüllüleri son yolculuğuna uğurlanıyor! Yusuf Taha, Zonguldak'ta defnedildi
15:10 All Star heyecanı daha şimdiden başladı! Turabi, "Artık Survivor katılmaz" diyenlere tokat gibi cevap verdi
14:46 "Bozulmasın, rahat edeyim" diyerek 1 milyon TL'lik araç aldı ama başı daha çok ağrıdı
14:45 Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:19 Büyük kavuşmaya az kaldı! Galatasaraylılar'ın hayalini kurduğu Hagi yolda
14:02 Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar
14:00 Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim
13:59 Korkunç kazayı anlattı! Bakan Derya Yanık da büyük tehlike atlatmış
Son dakika: Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı! Fırtına, yarından itibaren etkili olacak Son dakika: Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı! Fırtına, yarından itibaren etkili olacak         
15:57
Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
14:45
Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar         
14:03
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı         
13:59
Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim         
11:29
Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti         
09:40
Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi         
09:28
Mehmet Ceyhan'dan TURKOVAC yorumu: Bilim dünyasında güvenirliğimizi kaybederiz Mehmet Ceyhan'dan TURKOVAC yorumu: Bilim dünyasında güvenirliğimizi kaybederiz         
23:12
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı         
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı         
17:05
Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek         
16:35
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!         
16:05
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim! Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim!         
12:25
Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!         
11:51
Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti?         
11:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2021 16:03:51. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | MHP'li Yalçın'dan, küresel kriz değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement