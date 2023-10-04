Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı! Zirveye Yaşar Güler, Hakan Fidan, Ali Yerlikaya ve İbrahim Kalın katıldı - Son Dakika

Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı! Zirveye Yaşar Güler, Hakan Fidan, Ali Yerlikaya ve İbrahim Kalın katıldı

Son Güncelleme: 04.10.2023 16:56

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı! Zirveye Yaşar Güler, Hakan Fidan, Ali Yerlikaya ve İbrahim Kalın katıldı.

Ankara'da sürpriz bir zirve gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili olarak yaptığı "Üçüncü tarafların PKK'lı YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum. Silahlı kuvvetlerimizin bu terör saldırısına cevabı çok net olacak ve böyle bir eylemi gerçekleştirdikleri için çok pişman olacaklar" sözleri sonrasında Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşen zirveye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikayave MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılıyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi" denildi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT TESİSLER MEŞRU HEDEFİMİZDİR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da yaşanan terör saldırısıyla ilgili, terörle mücadelede Türkiye'nin tavrının net olduğunu hatırlatmıştı. Fidan, açıklamasında, şu ifadelere yer vermişti; "Terörle mücadelede Türkiye'nin tavrının net olduğu bilinen bir husustur. Yapılan çalışmalar neticesinde 2 teröristin Suriye'den geldikleri ve burada eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur. Irak ve Suriye'de PKK/YPG'ye ait bütün alt yapı, üst yapı enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir.

"ÇOK PİŞMAN OLACAKLAR"

Üçüncü tarafların PKK'lı YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum. Silahlı kuvvetlerimizin bu terör saldırısına cevabı çok net olacak ve böyle bir eylemi gerçekleştirdikleri için çok pişman olacaklar."

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Son Dakika Politika Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı! Zirveye Yaşar Güler, Hakan Fidan, Ali Yerlikaya ve İbrahim Kalın katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı! Zirveye Yaşar Güler, Hakan Fidan, Ali Yerlikaya ve İbrahim Kalın katıldı - Son Dakika
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