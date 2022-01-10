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Son dakika... Öztrak: Teröristle fotoğraf verilmesini hiçbir zaman uygun bulmayız - Son Dakika

Son dakika... Öztrak: Teröristle fotoğraf verilmesini hiçbir zaman uygun bulmayız

10.01.2022 17:16
Son dakika... Öztrak: Teröristle fotoğraf verilmesini hiçbir zaman uygun bulmayız

Son dakika politika haberi... CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 2017'de operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili, "Teröristle fotoğraf verilmesini hiçbir zaman uygun bulmayız.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 2017'de operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili, "Teröristle fotoğraf verilmesini hiçbir zaman uygun bulmayız. Terör, terörist bizim kırmızı çizgimizdir" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. MYK sonrası basın toplantısı düzenleyen Öztrak, "Zamlar zulüm oldu. Milletimizi acımasızca eziyor. Ülkemizin dört bir yanından, milletimizin feryatları yükseliyor. Bu feryatlara, artık beddualar da eşlik ediyor. Milletin bedduasını alan bir hükumetin artık iflah olmayacağını, bu topraklarda herkes bilir. Peki, vatandaşımız beddua ederken haksız mı? Hayır, değil; çünkü 84 milyonluk ülkemizde herkes perişan" diye konuştu.

'UYGUN BULMAYIZ'

Öztrak, Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili soruya da, "Teröristle fotoğraf verilmesini hiçbir zaman uygun bulmayız. Terör, terörist bizim kırmızı çizgimizdir. Ancak burada sorulması gereken bir soru daha var; bu fotoğraf ne zaman çekilmiş? 2014 yılında. Yani Erdoğan'ın valilere talimat verip, şehirlerimize bombalar yığılırken 'teröristlere dokunmayın' dediği zaman. İmralı'ya her türlü ihtimamın gösterildiği zaman. İmralı sakinine 'sayın' dendiği zaman. Bu fotoğrafı bize soracağınıza bu fotoğrafın asıl muhatabı olan Erdoğan'a sormanız gerekiyor" dedi.


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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terörist, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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