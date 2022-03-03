Son dakika politika: AK Parti'li Turan: "Her meseleden siyasal bir fayda elde edilemez" - Son Dakika
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Son dakika politika: AK Parti'li Turan: "Her meseleden siyasal bir fayda elde edilemez"

03.03.2022 16:47
Son dakika politika: AK Parti'li Turan: "Her meseleden siyasal bir fayda elde edilemez"

Son dakika haberler: AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, muhalefetin, Ukrayna ve Rusya savaşından rant elde etmeye çalıştığını belirterek, "Her meseleden siyasal bir fayda elde edilemez." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, muhalefetin, Ukrayna ve Rusya savaşından rant elde etmeye çalıştığını belirterek, "Her meseleden siyasal bir fayda elde edilemez." dedi.

Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaş nedeniyle 1 milyondan fazla Ukrayna vatandaşının ülkesini terk ettiğini söyledi.

Türkiye'nin savaşa karşı olduğunu vurgulayan Turan, bir an önce ateşkesin sağlanmasını ve barış ortamına dönülmesini arzu ettiklerini, Türkiye'nin bunun için üzerine düşen yükümlükleri yerine getirdiğini dile getirdi.

Hasan Turan, Türkiye'nin iki ülke ile köklü ve tarihi ilişkilerinin olduğunu anımsatarak, "Savaşın hiçbir kazananının olmayacağını düşünüyoruz. Rusya'nın bir an önce bu savaşı durdurmasını arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna ve Rusya savaşıyla Batı dünyasının iki yüzlülüğünün görüldüğünü belirten Turan, " Filistin'in toprakları yıllardır işgal altında. Batı dünyasından hiçbir ses duyan var mı? Ukrayna'da öldürülen çocuklar çocuk da Filistin'de öldürülenler çocuk değil mi?" diye sordu.

Muhalefetin savaştan rant elde etmeye çalıştığını söyleyen Turan, "Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'li yetkililer sürekli Türkiye'yi suçluyorlar. Güvenlik toplantısı yaparsınız, 'niye toplandınız' derler. Yapmazsınız 'niye yapmadınız' derler. Her meseleden siyasal bir fayda elde edilemez. Ülkelerin milli güvenliğinin söz konusu olduğu dönemlerde o ülke haklarının, o ülke siyasi anlayışlarının, o ülkedeki bütün sosyal grupların bir ve beraber, dayanışma içerisinde olması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

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Hasan Turan, AK Parti, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika politika: AK Parti'li Turan: 'Her meseleden siyasal bir fayda elde edilemez' - Son Dakika


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