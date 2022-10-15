TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şentop, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle bugün gerçekleştireceği Gaziantep programını iptal etti.

Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Bartın, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Son dakika haber... TBMM Başkanı Şentop, Bartın'da maden kazasının yaşandığı bölgeye gidecek - Son Dakika

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