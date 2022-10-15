Son dakika haber... TBMM Başkanı Şentop, Bartın'da maden kazasının yaşandığı bölgeye gidecek - Son Dakika
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Son dakika haber... TBMM Başkanı Şentop, Bartın'da maden kazasının yaşandığı bölgeye gidecek

15.10.2022 11:48
Son dakika haber... TBMM Başkanı Şentop, Bartın'da maden kazasının yaşandığı bölgeye gidecek

Son dakika haberi: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, patlama meydana gelen maden ocağındaki kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmek için Bartın'a gideceği bildirildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, patlama meydana gelen maden ocağındaki kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmek için Bartın'a gideceği bildirildi.

TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şentop, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle bugün gerçekleştireceği Gaziantep programını iptal etti.

Meclis Başkanı Şentop, Bartın'a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde takip edecek.

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Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Bartın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haber... TBMM Başkanı Şentop, Bartın'da maden kazasının yaşandığı bölgeye gidecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... TBMM Başkanı Şentop, Bartın'da maden kazasının yaşandığı bölgeye gidecek - Son Dakika
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