Son dakika politika: Çelebi: "Ağrı'ya sağlık alanında önemli yatırımlar kazandıracağız" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika politika: Çelebi: "Ağrı'ya sağlık alanında önemli yatırımlar kazandıracağız"

18.03.2022 16:30
Son dakika politika: Çelebi: "Ağrı'ya sağlık alanında önemli yatırımlar kazandıracağız"

Gelen son dakika haberlerine göre AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaretinden sonra Ağrı iline birçok yatırımın kazandırılacağının bilgisini iletti.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaretinden sonra Ağrı iline birçok yatırımın kazandırılacağının bilgisini iletti.

Milletvekili Çelebi yaptığı açıklamada; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan talep ettikleri Ağrı ili için elzem olan birçok yatırım ve projenin hayata geçirileceğinin sözünü aldıklarını bildirdi

Ağrı'nın en güzel hizmetleri alması için gayretimiz devam edecek şeklinde konuşan Çelebi: "Son yıllarda ülkemiz de sağlık hizmetlerinde çok önemli mesafeler kat edildi. Bizlerde bu yatırımlardan ilimizin en iyi şekilde faydalanabilmesi için sağlık yatırımlarımızı hassasiyetle takip ediyoruz.

Bu kapsamda Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek, ilimizin sağlık sorunları, sağlık yatırımları ile doktor ve sağlık personeli ihtiyaçlarını ileterek, çözüm noktasında istişarelerde bulunduk.

Sayın Bakanımızdan, takip ettiğimiz projelerden tam destek aldık. Ağrı'mız sağlık alanında önemli yatırımlara daha kavuşacak." DEDİ.

Milletvekili Çelebi açıklamasını şöyle sürdürdü;

Bu yatırımlar; Ağrı Merkez 200 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin içerisine yapılacak Radyoterapi Binasının yapım ihalesi 6 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanemiz Radyoterapi bölümüne yaklaşık piyasa değeri 50.000.000 TL olan Linac (Radyoterapi) cihazı tahsis edilecek.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp'ın taşınması işlemlerinin gerçekleşmesi için ek ödenek tahsis edildi.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanemize Radyoloji ve ERCP işlemlerinde kullanılmak üzere Dijital Anjiyo Cihazı tahsis edilecek.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 17 adet asansör yenileme ve tadilat işlemleri 17 Mart 2022 tarihinde yer teslimi yapılarak, yapımına başlanacak.

Ağız ve Diş Kliniklerinde eksik olan malzemeler tamamlanacak.

Sağlık hizmetlerimiz için büyük önem arz eden yatırımlar ile inşallah ilimizde kaliteli sağlık hizmeti sunumu artarak devam edecektir.

Ayrıca bu sene yatırım programına 10 sağlık tesisimiz alınarak ilimize kazandırılacak.

Bu önemli yatırımların Ağrı'mıza tekrar hayırlı olmasını diliyor, ilimize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, emek veren tüm bakanlık yetkililerimize hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Biz hizmet edeceğiz. Ağrı'nın en güzel hizmetleri alması için gayretimiz devam edecek." - AĞRI

YORUMLAR
500
AİÇÜ'de akademik teşvik ödülü ve cübbe giyme töreni yapıldı AİÇÜ'de akademik teşvik ödülü ve cübbe giyme töreni yapıldı AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal Açıklaması AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal Açıklaması

Fahrettin Koca, Milletvekili, Çelebi, Ağrı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Çelebi: 'Ağrı'ya sağlık alanında önemli yatırımlar kazandıracağız' - Son Dakika


Son Dakika
16:41 Çanakkale 1915 Köprüsü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede
16:40 Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı!
16:34 Yüzde 50 indirimi duyan vatandaşlar akın etti! İzdihamdan göz gözü görmedi
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
15:33 İstanbul ulaşımı yüzde 50 zamlanırsa, İstanbullunun bütçesine nasıl yansıyacak: İşte olası ücretler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 16:52:50. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika politika: Çelebi: "Ağrı'ya sağlık alanında önemli yatırımlar kazandıracağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement