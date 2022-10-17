Bartın haber! TDP Genel Başkanı Sarıgül, Amasra'da maden ocağındaki patlamayı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Bartın haber! TDP Genel Başkanı Sarıgül, Amasra'da maden ocağındaki patlamayı değerlendirdi Açıklaması

17.10.2022 13:36

Bartın gündem haberi: Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün konuşması TDP Genel Başkanı Sarıgül, Amasra'da maden ocağındaki patlamayı değerlendirdi: "En ileri imkanlara sahip bir ocakta grizu patlaması neden oldu?

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün konuşması TDP Genel Başkanı Sarıgül, Amasra'da maden ocağındaki patlamayı değerlendirdi:

"En ileri imkanlara sahip bir ocakta grizu patlaması neden oldu? En ileri imkanlara sahip bir ocakta bu oluyorsa eğer, biz diğer madenlerdeki işçileri bile bile ölüme mi yolluyoruz? Bu kaderse Almanya'da, ABD'de neden 50 yıldır grizu patlaması olmuyor?"

ANKARA - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamada, ihmal, denetim eksikliği, tedbirsizlik ve kusur olduğunu iddia etti.

Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği toplantıda, Bartın'daki maden kazasında yaşamını yitirenlere rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı diledi.

Kazanın meydana geldiği Amasra'daki ocakla ilgili Sayıştay'ın "risk" olduğuna dair uyarısı bulunduğunu ifade eden Sarıgül, şunları sordu:

"Bu uyarılar neden dikkate alınmadı? Maden ocağı patlamasında yargılanmış bir kişi, Türkiye Taşkömürü Kurumuna neden genel müdür yapıldı? En ileri imkanlara sahip bir ocakta grizu patlaması neden oldu? En ileri imkanlara sahip bir ocakta bu oluyorsa eğer, biz diğer madenlerdeki işçileri bile bile ölüme mi yolluyoruz? Bu kaderse Almanya'da, ABD'de neden 50 yıldır grizu patlaması olmuyor?"

Mustafa Sarıgül, olayda ihmal, denetim eksikliği, tedbirsizlik ve kusur olduğunu öne sürdü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e seslenmek istediğini belirten Sarıgül, "Kendinize, milletimize saygınız varsa derhal istifa edin. Yapanın yanına kar kalmasın. Bu görevdeki en iyi hizmetiniz istifa etmek olacaktır. O koltukta oturmaya devam ederseniz bunun hesabını ne millete ne de kendi vicdanınıza verebilirsiniz. Sayın Bakan vicdanınızın sesini dinleyin, milletimizin kalbini rahatlatın." değerlendirmesinde bulundu.

-"Af" çağrısını yineledi

Sarıgül, daha önce "af" çağrısı yaptığını anımsatarak, "Af çıkana kadar, bu çağrımızı yapmaya devam edeceğiz. Affetmek, geçmişi değiştirmez ama, geleceğin önünü açar. Toplumsal barışı sağlar." dedi.

Mustafa Sarıgül, çiftçinin ve esnafın kredi faizlerinin silinmesi, çiftçiye, esnafa, nakliyeciye ucuz elektrik ve akaryakıt verilmesi, yaşlılık, engelli, şehit ve gazi maaşlarının artırılması, engelli çocuğuna bakan anne veya babaya emeklilik hakkı verilmesi, en az 20 bin engelli ataması yapılması, çocuklara devlet okullarında ücretsiz yemek ve su verilmesi, uzman çavuşlara kadro verilmesi, öğretmen maaşlarının yoksulluk sınırının üstüne çıkarılması gerektiğini söyledi.

YORUMLAR
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Mustafa Sarıgül: 'TDP olarak böyle günlerde önce yaraları saran, acıları paylaşan bir partiyiz' Mustafa Sarıgül: 'TDP olarak böyle günlerde önce yaraları saran, acıları paylaşan bir partiyiz' 28 şehidin son fotoğrafı ortaya çıktı 28 şehidin son fotoğrafı ortaya çıktı
Kaynak: AA

Mustafa Sarıgül, Türkiye, Bartın, Amasra, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bartın haber! TDP Genel Başkanı Sarıgül, Amasra'da maden ocağındaki patlamayı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın haber! TDP Genel Başkanı Sarıgül, Amasra'da maden ocağındaki patlamayı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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