Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bursa'da konuştu - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "malum muhalefet partilerinin" ülkeye verebileceği bir şeyin olmadığını savunarak, "Yağmurdan kaçarken doluya tutulmamak lazım." dedi.

Bazı programlara katılmak üzere Bursa'ya gelen Erbakan, Kestel ilçesinde, partisinin ilçe başkanlığı binasının açılışını yaptı.

Ardından Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Bursa Sandık Başmüşahitleri Toplantısı'na katılan Erbakan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'yi karış karış gezdiklerini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanındaki insanların Milli Görüş'e büyük bir özlem duyduğuna şahit olduklarını anlatan Erbakan, "Kime dokunsanız Erbakan Hocamıza dua ediyor, kime dokunsanız 54. Hükümetteki bolluk ve bereketten bahsediyor. Erbakan Hocamıza, Milli Görüş'e hasretini ve özlemini dile getiriyor. Milletin, mevcut iktidardan beklediği tek bir şey var, o da seçim sandığını getirip önüne koymasıdır." dedi.

Milletin, seçimde oyunu kullanırken dikkatli olması gerektiğini kaydeden Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bu iktidardan kurtulayım derken, havası ve parası fazla olan malum muhalefet partilerine giderseniz, Meclis'te grubu olan ve her akşam televizyonlarda gösterilen malum muhalefet partilerine giderseniz, yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş olursunuz, haberiniz olsun. Bu ülkenin, bu milletin 5-10 sene daha kaybedecek vakti yok. Malum muhalefet partilerinin bu ülkeye, bu millete verebileceği herhangi bir şey de yok. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmamak lazım."

Toplantıya, partililerin yanı sıra Yeniden Refah Partisi Genel Başkan yardımcıları Naim Öztürk ve Mehmet Aşıla da katıldı.