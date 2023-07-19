Son dakika: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i 25 Temmuz'da olağanüstü toplantıya çağırdı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'nu 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP, önceki gün ekonomideki gelişmeler ve son zamları görüşmek için Meclis'i toplanmasını istemişti.
CHP, son dönemde yapılan zamları görüşmek üzere 25 Temmuz Salı günü Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmıştı. CHP'nin çağrısının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama geldi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'nu 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı.
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