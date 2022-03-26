Son dakika! Van heyetinden Bakan Kurum'a ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Van heyetinden Bakan Kurum'a ziyaret

26.03.2022 00:57
Son dakika! Van heyetinden Bakan Kurum'a ziyaret

Son dakika habere göre Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve AK Parti Van milletvekilleri, Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve AK Parti Van milletvekilleri, Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Bakan Kurum ile yapılan toplantıda Van Büyükşehir Belediyesinin imar yönetmeliği onaylandı. Van Gölü Havzası koruma statüsü çalışmalarının devam etmesi ile Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerindeki millet bahçelerindeki çalışmalara da Bakan Kurum destek vereceklerini belirtti.

Van'ın en önemli değeri olan Van Gölü'nün dip çamur temizliği için 5 milyon TL ek ödenek verilirken, Edremit Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi alanına da onay çıktı. İlçe belediyelerine çöp konteyneri, hibe ve kredi destekleri verileceği ifade edilen ziyaretle ilgili konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyarette Van'ın taleplerini ilettiklerini söyledi. Vali Bilmez, "Bakanımız, taleplerimize her zaman olduğu gibi bu ziyaretimizde de destek verdi. Ayrıca Van'ın en önemli sorunu olan çevre yolunda gelinen son aşama için bakanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyarette AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, kaymakamlar, Van'ın ilçe belediye başkanları ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Van İl Müdürü hazır bulundu. - VAN

YORUMLAR
500
Vali Bilmez yaşlılarla bir araya geldi Vali Bilmez yaşlılarla bir araya geldi Kurum: 'Direnci artırılan şehirler, binalar, yaşam ve üretim alanları afetlere rağmen ayakta kalacaktır' Kurum: 'Direnci artırılan şehirler, binalar, yaşam ve üretim alanları afetlere rağmen ayakta kalacaktır'

İklim Değişikliği, Emin Bilmez, Murat Kurum, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika! Van heyetinden Bakan Kurum'a ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Zelenski uyardı: Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek
00:54 Aziz Yıldırım, Mesut Özil'e haber yolladı: Sana söz veriyorum
00:34 Ümit Milli Takım, İskoçya'yı 2-0 mağlup etti!
00:27 Son seçim anketinde AK Parti'nin oyları yükselişte!
00:12 Emmanuel Macron: Mariupol kentini terk etmek isteyenler için Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceğiz
00:05 Valerien Ismael, Beşiktaş'a gelir gelmez ilk kuralı koydu!
23:25 Usulsüzlük soruşturması kapsamında Juventus'un yıldızları ifadeye çağrıldı!
23:13 Kız çocuklarının eğitimlerinin askıya alınmasına tepki olarak ABD, Taliban'la görüşmeyi reddetti!
22:47 Ersin Destanoğlu yaptığı kurtarışla gönülleri fethetti!
22:25 Ukrayna ve Rusya savaşıyla ilgili profesörden tepki çeken sözler: Putin'in yerinde olsam küçük bir NATO ülkesine nükleer atarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 01:21:02. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Van heyetinden Bakan Kurum'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement