Son seçim anketi yayınlandı! İYİ Parti'nin oy oranındaki yükseliş dikkat çekti

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2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan seçimler öncesinde anket şirketleri de art arda çalışmalar yapıyor. Son olarak ORC Araştırma, 1-5 Haziran tarihleri arasında 45 ilde 4 bin 620 kişi ile gerçekleştirdiği Siyasi Durum Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.

AK PARTİ ZİRVEDE

Yüz yüze anket yöntemiyle yapılan çalışmada vatandaşlara, "Bu pazar genel seçim olsa olması halinde hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Bu çalışmada AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 27.7, CHP'ye oy verenlerin yüzdesi ise 23,8 olarak ölçüldü.

İYİ PARTİ'NİN YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

Anketin en dikkat çeken noktası ise İYİ Parti'nin oy oranındaki yükseliş oldu. İYİ Parti'nin ankette yüzde 20,6 oy oranına ulaştığı görülürken bu sonuç, Akşener liderliğindeki partinin ana muhalefet partisi CHP'yi geçmeye çok yakın olduğunu gösteriyor.

Anketten çıkan sonuçlara göre partilerin aldıkları oy oranları şöyle: