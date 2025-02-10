Son seçim anketinde büyük sürpriz! İşte partilerin oy oranları - Son Dakika
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Politika

Son seçim anketinde büyük sürpriz! İşte partilerin oy oranları

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BETİMAR tarafından yapılan son seçim anketine göre; CHP yüzde 31.6 ile birinci parti olurken, AK Parti yüzde 31.2 ile ikinci sırada yer aldı. MHP'nin yüzde 9.1 ile üçüncü sırada konumlandığı ankette Ümit Özdağ'ın liderliğini yaptığı Zafer Partisi ise yüzde 4.6'lık kesimin desteğini aldı.

10.02.2025 12:10
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Erken seçim tartışmaları devam ederken BETİMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, konuk olduğu programda yaptıkları son anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı.

CHP BİRİNCİ PARTİ KONUMUNDA

Ankette katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Araştırmaya göre; CHP yüzde 31.6 ile birinci parti olurken, AK Parti yüzde 31.2 ile ikinci sırada yer aldı.

ÜÇÜNCÜ SIRADA MHP VAR

Abdullah Öcalan'a yapılan çağrı sonrası oy oranı merak edilen MHP yüzde 9.1 ile üçüncü sırada kendine yer bulurken, DEM Parti yüzde 8.8 ile dördüncü, İYİ Parti ise yüzde 5.1 ile beşinci sırada konumlandı.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

  • Zafer Partisi yüzde 4.6
  • YRP yüzde 3.7
  • Anahtar Parti yüzde 1.6
  • TİP yüzde 1.3
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İşte partilerin oy oranları

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Son Dakika Politika Son seçim anketinde büyük sürpriz! İşte partilerin oy oranları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son seçim anketinde büyük sürpriz! İşte partilerin oy oranları - Son Dakika
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