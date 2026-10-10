Sosyal ağlar 15 yaş altına 1 Kasım'dan itibaren hizmet sunamayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sosyal ağlar 15 yaş altına 1 Kasım'dan itibaren hizmet sunamayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Göktaş, sosyal ağ sağlayıcıların 15 yaş altındaki çocuklara hizmet sunamayacağını ve e-Devlet üzerinden kimlik bilgileri paylaşılmadan yaş doğrulaması yapılacağını açıkladı. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek yönetmelikle 15-18 yaş hesapları gizli olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesiyle sosyal ağ sağlayıcıların yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunmayacağını, sosyal medya platformlarında e-Devlet üzerinden, kimlik bilgileri paylaşılmadan yaş doğrulamasının zorunlu olacağını belirtti.

Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mayıs ayında TBMM tarafından kanunlaştırılan, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesinde yeni bir aşamaya geçildiğini belirtti.

Çocukların dijital platformlarda güvenliğini sağlamaya yönelik önemli düzenlemeleri içeren ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek yönetmeliğe ilişkin şunları kaydetti:

"Yönetmelik ile sosyal ağ sağlayıcılar 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Sosyal medya platformlarında e-Devlet üzerinden, kimlik bilgileri paylaşılmadan yaş doğrulaması zorunlu olacak. 15-18 yaş grubundaki çocukların hesapları gizli olacak, takipçi ve takip bilgileri görüntülenemeyecek. Bu hesaplarda canlı yayın yapılamayacak, ekran görüntüsü alınmasını önleyici teknik tedbirler uygulanacak. Bu hesaplarda davranışsal bağımlılığa zemin hazırlayan, platformda geçirilen süreyi uzatan tasarımlara sınırlama getirilecek. Çocukların davranışlarına göre hesaplar özelleştirilemeyecek, kişisel verileri profilleme ve kişiselleştirilmiş ticari reklam faaliyetlerine konu edilemeyecek."

Platformların zararlı içeriklere karşı filtreleme ve koruyucu öneri sistemi ayarlarını uygulamakla yükümlü olacağını ifade eden Göktaş, "Platformların yükümlülükleri yaptırımlarla desteklenecek. Ebeveynler, hesap ayarlarını, ücretli işlemleri, ekran süresini ve konum paylaşımını kontrol edebilecek. Mevcut hesaplar da yaş doğrulamasından geçecek. 31 Mart 2027'ye kadar mevcut hesaplarda en az bir kez yaş doğrulaması yapılacak. Ailelerimiz ve çocuklarımız için hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA
Sosyal MedyaTeknolojiPolitikaE-DevletGüncelMedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz’ın golünden sonra çıldırdı Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz'ın golünden sonra çıldırdı
Hamid’in sağlık durumunda üzen gelişme Müge Anlı isyan etti Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
Kerem Demirbay’dan kendisini ıslıklayan Galatasaray taraftarına mesaj Kerem Demirbay'dan kendisini ıslıklayan Galatasaray taraftarına mesaj
80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz 80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz
CHP kurultayı öncesi Özgür Özel hakkında delege planı iddiası CHP kurultayı öncesi Özgür Özel hakkında delege planı iddiası
11:06
İstanbul’un en işlek yollarından biri kapanıyor Tam 12 gün sürecek
İstanbul'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek
10:52
İlkay Gündoğan’dan Barcelona maçı öncesi olay sözler: Niye hazır olayım
İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi olay sözler: Niye hazır olayım?
10:40
’Ankara Abisi’ gözaltına mı alındı
'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?
10:25
Ataşehir ve Eyüpsultan’da bugün seçim var Biri el değiştirebilir
Ataşehir ve Eyüpsultan'da bugün seçim var! Biri el değiştirebilir
10:07
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı 35 saniyede mindere gömdü
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü
09:53
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 11:19:55. #.0.2#
SON DAKİKA: Sosyal ağlar 15 yaş altına 1 Kasım'dan itibaren hizmet sunamayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei