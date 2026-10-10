Sosyal ağlar 15 yaş altına 1 Kasım'dan itibaren hizmet sunamayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesiyle sosyal ağ sağlayıcıların yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunmayacağını, sosyal medya platformlarında e-Devlet üzerinden, kimlik bilgileri paylaşılmadan yaş doğrulamasının zorunlu olacağını belirtti.

Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mayıs ayında TBMM tarafından kanunlaştırılan, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesinde yeni bir aşamaya geçildiğini belirtti.

Çocukların dijital platformlarda güvenliğini sağlamaya yönelik önemli düzenlemeleri içeren ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek yönetmeliğe ilişkin şunları kaydetti:

"Yönetmelik ile sosyal ağ sağlayıcılar 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Sosyal medya platformlarında e-Devlet üzerinden, kimlik bilgileri paylaşılmadan yaş doğrulaması zorunlu olacak. 15-18 yaş grubundaki çocukların hesapları gizli olacak, takipçi ve takip bilgileri görüntülenemeyecek. Bu hesaplarda canlı yayın yapılamayacak, ekran görüntüsü alınmasını önleyici teknik tedbirler uygulanacak. Bu hesaplarda davranışsal bağımlılığa zemin hazırlayan, platformda geçirilen süreyi uzatan tasarımlara sınırlama getirilecek. Çocukların davranışlarına göre hesaplar özelleştirilemeyecek, kişisel verileri profilleme ve kişiselleştirilmiş ticari reklam faaliyetlerine konu edilemeyecek."

Platformların zararlı içeriklere karşı filtreleme ve koruyucu öneri sistemi ayarlarını uygulamakla yükümlü olacağını ifade eden Göktaş, "Platformların yükümlülükleri yaptırımlarla desteklenecek. Ebeveynler, hesap ayarlarını, ücretli işlemleri, ekran süresini ve konum paylaşımını kontrol edebilecek. Mevcut hesaplar da yaş doğrulamasından geçecek. 31 Mart 2027'ye kadar mevcut hesaplarda en az bir kez yaş doğrulaması yapılacak. Ailelerimiz ve çocuklarımız için hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.