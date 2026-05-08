Sosyal Hizmetler İçin Kritik Toplantı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ile bir araya geldi.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Doğan ve beraberindeki Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu ile Bakanlık'ta görüştüğünü belirtti.

Görüşmede, aile odaklı sosyal hizmet politikaları ve erken müdahale mekanizmalarını güçlendiren sosyal risk haritalarını kapsamlı değerlendirdiklerini aktaran Göktaş, ülkenin dört bir yanında sosyal hizmetlerin kapsayıcılığını artırmaya, koruyucu ve önleyici politikaları güçlendirmeye, milletin huzuru ve refahı için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.