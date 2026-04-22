Sosyal Hizmetler Kanunu Yayımlandı

22.04.2026 23:48
Bakan Göktaş, doğum izinleri ve çocuk koruma düzenlemeleri içeren yasayı duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Nüfus On Yılı'nda, büyük ve güçlü Türkiye idealini yeni bir seviyeye taşıyacak Sosyal Hizmetler Kanunu'nun hayırlı olmasını diledi.

Göktaş, NSosal hesabından yaptığı açıklamada, doğum izinleri ile sosyal medya ve oyun platformlarına yönelik düzenlemeleri içeren Sosyal Hizmetler Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığını belirtti.

Bu düzenlemelerle birlikte çalışan tüm annelerin doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarıldığını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"1 Nisan 2026 itibarıyla doğum iznini tamamlamış ancak doğumunun üzerinden 24 hafta geçmemiş annelerimize 8 haftalık ilave izin hakkı tanıdık. 15 yaş altı çocuklarımıza daha güvenli dijital alanlar sunmak amacıyla sosyal ağ sağlayıcıları ve oyun platformlarına belirli yükümlülükler getirdik. Okul, kreş ve yurt gibi çocuklarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda, belirli ağır suçlardan hüküm giymiş kişilerin çalışmasını yasakladık. Yaşlı bakım hizmetlerimizin köklü sembolü Darülaceze'yi, güçlü sosyal devlet anlayışımızla ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz."

AK Parti Grubu ve Cumhur İttifakı başta olmak üzere, bu süreçte yoğun çaba sarf eden ve destek veren tüm milletvekillerine teşekkür eden Göktaş, "Aile ve Nüfus On Yılı'nda, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi yeni bir seviyeye taşıyacak düzenlemelerimizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Çocuk, Son Dakika

