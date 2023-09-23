Sosyal medya paylaşımları nedeniyle aralarında gazetecilerin de olduğu 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle aralarında gazetecilerin de olduğu 8 kişi tutuklandı

Son Güncelleme: 23.09.2023 10:31

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Güvenlik Daire Başkanlıkları tarafından yapılan ortak çalışma sonucunda, sosyal medya üzerinden provokasyon yaptığı tespit edilen 8 şüpheli tutuklandı. Şahısların arasında bazı gazeteciler de bulunuyor.

İnternette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' niteliğinde paylaşımlar yapıldığı tespit edilen 27 kişi gözaltına alınmıştı. Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Muhbir'den Süha Çardaklı gibi bazı gazetecilerin de aralarında bulunduğu 8 kişi bu sabah tutuklandı.

27 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Güvenlik Daire Başkanlıkları sosyal medya üzerinde provokasyon yapan hesaplara yönelik ortak çalışma başlattı. Sosyal medyada sığınmacı ve kaçak göçmen karşıtlığıyla, Türk düşmanlığına yönelik kamuoyunda karşılıklı nefret içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 27 hesap yöneticisi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

"YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA" İLE SUÇLANIYORLAR

Şüphelilere "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçları kapsamında soruşturma açıldı. 4 şüpheli savcılık sorgulamalarının ardından salıverildi. Hakimliğe sevk edilen 23 şüpheliden 15'i yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 8'i tutuklandı.

ARALARINDA GENEL YAYIN YÖNETMENİ DE VAR

Aykırı'dan yapılan açıklamada "Gözaltına alınan Genel Yayın Yönetmenimiz Batuhan Çolak tutuklandı." denildi. Muhbir de çalışma arkadaşları Süha Çardaklı'nın tutuklananlar arasında olduğunu duyurdu.

Sosyal medya provokatörleri tutuklandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Sosyal medya paylaşımları nedeniyle aralarında gazetecilerin de olduğu 8 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medya paylaşımları nedeniyle aralarında gazetecilerin de olduğu 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
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