Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlara Soruşturma

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin sosyal medya platformlarında provakatif paylaşımlar yapanlar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından, sosyal medya platformlarında kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeren ve toplumda infial uyandırma amacı taşıyan provokatif paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu paylaşımları yapan hesaplarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Kamu düzenini bozmaya yönelik bu tür provokatif içeriklere asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir" dedi.