Soylu, Azerbaycan Büyükelçisi'ni kabul etti - Son Dakika
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Soylu, Azerbaycan Büyükelçisi'ni kabul etti

02.07.2026 14:31
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AK Partili Süleyman Soylu, görev süresi sona eren Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'u TBMM'de kabul ederek, iki ülke ilişkileri ve kardeşliğinin önemini vurguladı. Memmedov, Erdoğan ve Aliyev'in bölgesel barışa katkılarını övdü.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'u TBMM'deki makamında kabul etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Soylu, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Memmedov'u ve beraberindeki heyeti TBMM'deki makamında kabul etti. İkili, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri hakkında sohbet etti. Türkiye'deki görev süresi sona eren Memmedov'a teşekkür eden Soylu, Azerbaycan ile Türkiye kardeşliğinin önemine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in beraber çok büyük başarılara imza attığını söyleyen Memmedov ise ikilinin bölgede barışın gerçekleşmesine çok büyük katkıları olduğunu ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Soylu, Azerbaycan Büyükelçisi'ni kabul etti - Son Dakika

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