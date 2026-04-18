Soylu'dan Özel'e Tepki: Adalet Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Soylu'dan Özel'e Tepki: Adalet Vurgusu

18.04.2026 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleyman Soylu, Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt vererek adaletin ön planda tutulması gerektiğini belirtti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Gülistan Doku açıklamalarına tepki göstererek, "Siyasi mügalata ile davayı sulandırmak yerine, adaletin tecellisine katkı sağlanmalıdır" dedi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Gülistan Doku açıklamalarına yanıt verdi. Soylu, adalet vurgusu yaparak, devam eden bir soruşturma üzerinden siyasi tartışma yürütülmemesi gerektiğini ifade etti. Soylu, "Devletin dini adalettir" diyerek, yaşanan müessif bir olayın siyasallaştırılmaması gerektiğini belirtti. Bir kız çocuğunun başına geldiği iddia edilen olayın en küçük ihtimaline kadar araştırılması ve sorumluların ortaya çıkarılması gerektiğini söyleyen Soylu, sürecin titizlikle yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Açıklamasında devletin töhmet altında bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Soylu, soruşturmayı aksatacak ya da ihmali bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

Adalet Bakanı'nın "Ucu nereye giderse gitsin gidilmeli" yönündeki yaklaşımının doğru olduğunu ifade eden Soylu, hiçbir makam ve mevkinin bir insan hayatından daha değerli olmadığını dile getirdi.

Siyasi tartışmaların dava sürecine zarar verebileceğini belirten Soylu, "Siyasi mügalata ile davayı sulandırmak yerine, adaletin tecellisine katkı sağlanmalıdır" dedi. Açıklamasında Soylu, elinde bilgi ve belge bulunanların yargı sürecine destek vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Devam eden soruşturma hakkında sınırlı konuşabileceğini ifade eden Soylu, tüm maddi gerçeklerin ortaya çıkarılması için sürecin dikkatle yürütülmesi gerektiğini belirtti. Soylu, "Vicdanı olmayan insan değildir" sözleriyle açıklamasını tamamladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Soylu'dan Özel'e Tepki: Adalet Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 21:42:48. #7.12#
SON DAKİKA: Soylu'dan Özel'e Tepki: Adalet Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.