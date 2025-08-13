TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, "Her doğan güneşle AK Parti yeniden kurulur" dedi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti'nin Türkiye siyasi hayatındaki rolüne ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. "AK Parti, Türkiye siyasi hayatının yönünü değiştirmiştir. Türk siyasi hayatını prangalar içerisine almaya çalışanlara karşı milletin cevabı olmuştur AK Parti" diyen Soylu, partinin kuruluş misyonuna dikkat çekti. Soylu, AK Parti'nin yalnızca kurulduğu gün değil her sabah yeniden doğduğunu belirterek şunları söyledi:

"AK Parti'nin tüm kurucularına minnettarız; büyük bir cesaretle bu işi gerçekleştirdiler. AK Parti sadece kurulduğu gün kurulmamıştır; iddiasıyla, fikriyle, felsefesiyle hem Türkiye'nin değerlerine ve geçmişine aittir hem de geleceğine aittir. Yani her doğan güneş, AK Parti'nin yeni bir kuruluş günüdür. İnsanıyla, yaptığı hizmetlerle, fedakarlıklarıyla, vizyonuyla, umuduyla her doğan güneşle AK Parti yeniden kurulur." - ANKARA