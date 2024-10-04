Soylu'nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Soylu'nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi

Geniş Video İzle

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin makam aracına yöneldiği sırada yanına gelen eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun yaptığı hareket büyük ses getirdi. Bahçeli elini öpmek için aracın içine eğilen Soylu'yu nezaketle engelleyerek "Estağfurullah" derken o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

04.10.2024 09:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ile birlikte siyasi arenada liderler arasındaki diyaloglar dikkat çekerken, en çok konuşulan anlardan biri MHP lideri Devlet Bahçeli ile eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu arasında yaşandı.

SOYLU'YU NEZAKETLE ENGELLEDİ

Bahçeli, makam aracına yöneldiği sırada yanına gelen Soylu kendisinin elini öpmek için harekete geçti. Ancak Bahçeli, Soylu'yu nezaketle engelleyerek, aralarında samimi bir vedalaşma yaşandı. "Bahçeli'nin, elini öpmeye çalışan Soylu'ya engel olduğu ve 'Estağfirullah' dediği" kameralara yansıyan anlar arasında yer aldı.

SICAK DİYALOG GENİŞ YANKI BULDU

Siyaset sahnesinde yaşanan bu dikkat çekici olay kamuoyunda büyük ilgi uyandırırken, liderler arasındaki bu sıcak diyalog geniş yankı buldu.

Soylu\'nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi

İçişleri Bakanı, Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu, Milletvekili, İstanbul, AK Parti, Politika, Siyaset, Güncel, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Soylu'nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • M.A. F:
    Bırakın öpsün, alışıktır el öpmeye, diz çökmeye 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:07 Soylu’nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi Soylu'nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi
08:45 Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri’deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar
07:45 İngiliz basınının ses getirecek savaş iddiasında Türkiye’nin de adı geçiyor İngiliz basınının ses getirecek savaş iddiasında Türkiye'nin de adı geçiyor
22:46 Husiler, Kızıldeniz’de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
15:08 Büyük umutlarla sezona başlayan dizi erken final kararı aldı Büyük umutlarla sezona başlayan dizi erken final kararı aldı
14:50 Turist kafilesindeki erkekler camide etek giyip gezdi Turist kafilesindeki erkekler camide etek giyip gezdi
14:49 Emirates Havayolları, Orta Doğu’daki gerginlik nedeniyle Irak, İran ve Ürdün seferlerini 5 Ekim’e kadar iptal etti Emirates Havayolları, Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle Irak, İran ve Ürdün seferlerini 5 Ekim'e kadar iptal etti
14:43 TOGG’un yeni modelini görünce gözyaşlarına hakim olamadı TOGG'un yeni modelini görünce gözyaşlarına hakim olamadı
14:18 İran, İsrail’in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti
14:07 Bahçeli, Erdoğan’ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu
14:04 İsrail saldırıları sonrası Lübnan’dan kaçan 1000 kişi Mersin’e ulaştı İsrail saldırıları sonrası Lübnan'dan kaçan 1000 kişi Mersin'e ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 09:28:19. #1.11#
SON DAKİKA: Soylu'nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement