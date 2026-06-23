Soylu ve Çuçi'den Türkiye-Arnavutluk İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Soylu ve Çuçi'den Türkiye-Arnavutluk İşbirliği Vurgusu

Soylu ve Çuçi\'den Türkiye-Arnavutluk İşbirliği Vurgusu
23.06.2026 13:30
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Soylu, Türkiye ve Arnavutluk arasındaki bağların önemine dikkat çekti, dünya sorunlarını ele aldı.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Arnavutluk Parlamentosu İçişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Bledar Çuçi ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Soylu, Meclis'teki görüşmede, Türkiye ve Arnavutluk arasındaki bağın önemine vurgu yaptı.

Dünyadaki gelişmeler karşısında yaşanan küresel hissizleşme sendromunu "ürkütücü" olarak nitelendiren Soylu, "Bu sadece bizim değil, bütün insanlığın ortak sınavı." dedi.

"Bugün biz şu an bu masada otururken bile dünyanın bir başka köşesinde bütün insani değerlerin, bütün uluslararası hukukun bir enkaz altında kalışını izliyoruz." diyen Soylu, şöyle konuştu:

"Başta Gazze olmak üzere Lübnan'dan Libya'ya, Sudan'dan bütün mazlum coğrafyalarda masumların üzerine yağan akıl almaz yıkımlar her akşam haber bültenlerinde sanki bir istatistikmiş gibi dinleyip geçtiğimiz, şiddet sarmalının esir aldığı bir şiddet enflasyonu ve vicdani körleşme yaşıyoruz. En son imzalanan anlaşmalarda dahi 'acaba anlaşmayı kim bozacak' diye bir tereddüt bütün dünyaya hakim. Sanki bir devletsizleşme hakim."

Arnavutluk Parlamentosu İçişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Çuçi de Soylu ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ve Arnavutluk arasındaki dostluğun tarihi, kültürel ve insani değerler ve bağlar üzerinde kurulduğunu belirten Çuçi, iki ülke arasındaki görüşmelerin güven ortamında ilerlediğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Soylu ve Çuçi'den Türkiye-Arnavutluk İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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