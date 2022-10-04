Sözcü Bilgiç: Yunanistan ve AB sözcüsünün açıklamalarının kıymeti yok - Son Dakika
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Sözcü Bilgiç: Yunanistan ve AB sözcüsünün açıklamalarının kıymeti yok

04.10.2022 13:42
Sözcü Bilgiç: Yunanistan ve AB sözcüsünün açıklamalarının kıymeti yok

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye ile Libya arasında imzalan mutabakat zaptıyla ilgili Avrupa Birliği (AB) ve Yunanistan tarafından yapılan açıklamalara ilişkin, "Yunanistan ve AB Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaların, ülkemiz açısından hiçbir önemi ve kıymeti yoktur" dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye ile Libya arasında imzalan mutabakat zaptıyla ilgili Avrupa Birliği (AB) ve Yunanistan tarafından yapılan açıklamalara ilişkin, "Yunanistan ve AB Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaların, ülkemiz açısından hiçbir önemi ve kıymeti yoktur" dedi.

Bakanlık Sözcüsü Bilgiç, 'Türkiye ile Libya Arasında Hidrokarbonlar Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' konusunda AB ve Yunanistan tarafından yayımlanan açıklamalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Bilgiç, yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye ile Libya Milli Birlik Hükümeti arasında dün imzalanan ve hidrokarbonlar alanında; karada ve denizde ikili bilimsel, teknik, teknolojik, hukuki, idari ve ticari iş birliğinin geliştirilmesini öngören mutabakat zaptı hakkında, Yunanistan ve AB Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaların ülkemiz açısından hiçbir önemi ve kıymeti yoktur. 2 egemen devlet arasında iş birliğine yönelik bu anlaşmaya itiraz edilmesi, hem uluslararası hukuka hem de Birleşmiş Milletler'in (BM) temel ilkelerine aykırıdır" dedi.

'AB, ULUSLARARASI YARGI ORGANI DEĞİL'

Yunanistan'ın, yalnızca Türkiye'nin değil Libya'nın da meşru haklarını gasbetmeye çalıştığını kaydeden Bilgiç, "Maksimalist deniz yetki alanı talepleriyle ve bu çerçevede yayımladığı ruhsat sahalarıyla sadece ülkemizin değil; Libya'nın da meşru haklarını gasbetmeye çalışan Yunanistan'ın Türkiye-Libya ilişkilerinin daha da ilerletilmesini önleme çabaları, sonuç vermeyecektir. AB'nin ise Yunanistan'ın maksimalist taleplerine ve samimi diyalogdan kaçan ve uluslararası yargı yollarını tıkayan tutumuna destek olması, hem kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır. AB, egemen 3'üncü ülkeler arasındaki anlaşmalar hakkında yorum yapacak veya hüküm verecek uluslararası bir yargı organı değildir. Bu nedenle, hem AB'yi hem de AB'ye üye ülkeleri sınırlarını ve yetkilerini aşmamaya, uluslararası hukuka ve BM ilkelerine uygun olarak devletlerin egemenliklerine ve eşitliklerine saygı göstermeye davet ediyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Yunanistan, Türkiye, Libya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sözcü Bilgiç: Yunanistan ve AB sözcüsünün açıklamalarının kıymeti yok - Son Dakika

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