SP'li Karaduman: "Ekonomi politikalarının sürdürülebilir yanı kalmamıştır" - Son Dakika
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SP'li Karaduman: "Ekonomi politikalarının sürdürülebilir yanı kalmamıştır"

20.05.2022 15:42
SP'li Karaduman: "Ekonomi politikalarının sürdürülebilir yanı kalmamıştır"

Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, mevcut ekonomi politikalarının sürdürülebilir yanının kalmadığını savundu.

Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, mevcut ekonomi politikalarının sürdürülebilir yanının kalmadığını savundu.

Karaduman, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere "Hayallerinizin peşinden gidin." sözünün gençleri başka ülkelere göndermekten başka anlamı olmadığını öne sürdü.

Doğru hayal kurabilmenin önemli olduğunu ifade eden Karaduman, "Siz gençlerde hayal kuracak mecal bırakmadınız. Gençlerde geleceğe umutla, heyecanla bakacakları bir anlayışı, ideali, hayali bırakmadınız. Bugün gençler borçla, işsizlikle cebelleşiyor." diye konuştu.

Ekonominin adeta "alarm verdiğini" savunan Karaduman, kur, borç ve enflasyonun her geçen gün arttığını belirtti.

Kur korumalı mevduat sistemin kuru tutmaya yetmediğini ve bu anlayışla da yetmeyeceğini dile getiren Karaduman, "Dolar bugün 16 lira seviyesine dayanmış vaziyette. Kur korumalı mevduat sistemiyle de bütçeye ek yük gelmiş oldu." dedi.

Vatandaşın bankalara olan borcunun önceki yıla göre yüzde 16 artarak 803 milyar lira olduğunu, kredi kullanan kişi sayısının da geçen yıla göre 1 milyon 300 bin arttığını anlatan Karaduman, "Çiftçilerin bankalara olan kredi borcu bir önceki yıla göre yüzde 33,2 artmış. İnsanlarımızın bankalara olan toplam borcu 1 trilyon 37 milyara çıkmış. Bu, vatandaşın artık hayatta kalmak için kredi çekmek zorunda bırakıldığının açık bir göstergesi. Mevcut ekonomi politikalarının sürdürülebilir yanı kalmamıştır." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: AA

Milletvekili, Ekonomi, Konya, Sp, Politika, Son Dakika

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