Sporla Gençlere Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Sporla Gençlere Destek

12.02.2026 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bak, gençleri spora yönlendirme projelerini ve yeni tesisleri tanıttı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Amacımız bütün gençlere dokunmak. Genç nüfusu spora yönlendirmek, sporla birleştirmek istiyoruz. Spor, bazı sosyal sorunların çözümünde çok etkilidir." dedi.

Bak, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Gençlerin ruh sağlığını güçlendirmek, kriz durumlarında hızlı ve etkili müdahale kapasitesini artırmak ve sahadaki psikososyal destek hizmetlerini bütüncül bir çerçevede koordine etmek amacıyla "Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı" kurduklarını bildiren Bak, Bakanlık bünyesinde şu anda 900'e yakın psikoloğun, gençlerin eğitim ya da spor hayatlarında karşılaştıkları sorunlara karşı doğru bilgilendirme ve bilinçlendirme yaptığını anlattı.

Sporun birleştirici ve iyileştirici gücü olduğunu ifade eden Bak, yaptıkları faaliyet ve projeler sayesinde daha önce hiç futbol ya da basketbol sahasına gitmeyen anne ve babaların, çocuklarının müsabakasını ya da antrenmanını izlemeye gittiğini anlattı.

Bakan Bak, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle 81 ilde yaklaşık 9 milyon kişinin havuzla buluşturulduğunu söyledi.

Bakanlık olarak çocuklar için güvenli alanlar oluşturulmasına katkı sunduklarını dile getiren Bak, bu konuda belediyeler ve ilgili kurumlarla işbirliği halinde projeler yaptıklarını ifade etti.

Amatör spor kulüplerinin sayısını artırmaya çalıştıklarını kaydeden Bak, amatör spor kulüpleri bünyesindeki lisanslı sporcuların aidiyet hissettikçe başarı ve öz güven kazandığının altını çizdi. Bak, çocukların, paylaştıkça, sporla beraber başarı elde ederek öz güvenleri arttıkça etkilenmelerinin mümkün olmadığına dikkati çekti.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Amacımız bütün gençlere dokunmak. Genç nüfusu spora yönlendirmek, sporla birleştirmek istiyoruz. Spor, bazı sosyal sorunların çözümünde çok etkilidir." ifadelerini kullandı.

"450'den fazla yeni tesis gençlerin hizmetine sunulacak"

Yasa dışı bahisle mücadele konusunda yaklaşık 1,5 yıldır çalışma yaptıklarını anlatan Bak, "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı" kapsamında tüm kurumlara görevler düştüğünü dile getirdi.

Bakan Bak, çocuklar ve gençler için dijital dünyada riskler bulunduğunu işaret ederek, "Sosyal medya olayı çok önemli. Siber Güvenlik Başkanlığı bu hususta ilgili bakanlıklarla da bizlerle de temas halinde. Çocukları suça yönlendirebilecek dizilerden tutun da oyunlara kadar pek çok şey var. Bunlarla ilgili çalışmalar, arkadaşlarımız ve yetkililer tarafından yapılıyor." dedi.

Ülke genelinde 187 gençlik ve spor tesisi inşaatının sürdüğünü, 271 projeden 102'sinin ihale aşamasında olduğunu kaydeden Bak, çalışmaların tamamlanmasıyla toplamda 450'den fazla yeni tesisin gençlerin hizmetine sunulacağını belirtti.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sporla Gençlere Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de Epstein’in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı ABD'de Epstein'in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı
Trump’tan açıklama geldi Netanyahu Beyaz Saray’dan eli boş dönüyor Trump'tan açıklama geldi! Netanyahu Beyaz Saray'dan eli boş dönüyor
ABD ordusu, Suriye’deki El-Tanf üssünü tamamen boşalttı ABD ordusu, Suriye'deki El-Tanf üssünü tamamen boşalttı
Fenerbahçe, Eda Erdem ile son kez sözleşme uzatıyor Fenerbahçe, Eda Erdem ile son kez sözleşme uzatıyor
Dawson’s Creek’in yıldızı James Van Der Beek hayatını kaybetti Dawson's Creek'in yıldızı James Van Der Beek hayatını kaybetti
NBA’de Hornets-Pistons maçındaki olaylar sonrası 4 oyuncuya ağır ceza NBA'de Hornets-Pistons maçındaki olaylar sonrası 4 oyuncuya ağır ceza

20:24
TFF, 510 kişiyi PFDK’ye sevk etti Aralarında Galatasaraylı bir isim de var
TFF, 510 kişiyi PFDK'ye sevk etti! Aralarında Galatasaraylı bir isim de var
20:18
İBB Meclisi’nde kabul edildi İstanbul’da ulaşım zam
İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam
19:33
Arda Güler’den ’’Mobbing’’ iddialarına cevap Eski hocasını hem yalanladı hem de takipten çıktı
Arda Güler'den ''Mobbing'' iddialarına cevap! Eski hocasını hem yalanladı hem de takipten çıktı
19:27
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin’in okçuluk paylaşımı sosyal medyanın gündeminde
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'in okçuluk paylaşımı sosyal medyanın gündeminde
18:54
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
18:20
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 20:28:13. #7.11#
SON DAKİKA: Sporla Gençlere Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.