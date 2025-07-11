Srebrenitsa Soykırımı Unutulmamalı

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Srebrenitsa soykırımına ilişkin, "Srebrenitsa kasabasında 11-22 Temmuz 1995 tarihleri arasında 8 binden fazla Boşnak'ı sistematik şekilde katleden Bosnalı Sırpların bu vahşetinin hafızalarda canlı tutulması kaçınılmazdır." dedi.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Bekin, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın ele geçirilmesinin ardından kısa zamanda 8 binden fazla Boşnak sivilin hunharca katledildiğini belirtti.

Bekin, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın 2007'de aldığı kararla Srebrenitsa ve çevresinde yaşananların "soykırım" olarak nitelendirildiğini hatırlattı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2015 yılında Srebrenitsa'da yaşanan olayları "soykırım" olarak kabul edilen bir karar tasarısını gündeme aldığını ancak bu tasarıyı veto eden Rusya'nın tavrının "sübjektif" nedenlere dayandığını dile getiren Bekin, bu tutumun Balkanlar'da farklı kültürlerin özgün birliktelik anlayışını ortadan kaldırmaya yönelik bir adım niteliğinde olduğunu kaydetti.

Bekin, şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler koruması altındaki Srebrenitsa kasabasında 11-22 Temmuz 1995 tarihleri arasında 8 binden fazla Boşnak'ı sistematik şekilde katleden Bosnalı Sırpların bu vahşetinin hafızalarda canlı tutulması kaçınılmazdır. Benzer şekilde siyonist Netanyahu'nun Gazze'de uyguladığı vahşet ve katliamın Srebrenitsa'dan bir farkı olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bosnalı Müslümanlara yönelik katliamlardan sonra zor ve dolambaçlı yollardan geçilerek adeta pamuk ipliğine bağlı olarak oluşturulan ve bıçak sırtında kör topal ilerlemekte olan barış sürecinin devamı için Türkiye'ye her zamankinden daha büyük görevler düşmektedir."

Bekin, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i ve merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı da minnet, şükran ve rahmetle yad etti.