Sri Lanka'nın yeni başbakanı Dinesh Gunawardena oldu

Sri Lanka'da yemin ederek dün göreve başlayan devlet başkanı Ranil Wickremesinghe, Dinesh Gunawardena'yı Sri Lanka'nın yeni başbakanı olarak atadı.

Ekonomik ve siyasi krizin sürdüğü Sri Lanka'da yapılan oylamada ülkenin yeni devlet başkanı seçilen Ranil Wickremesinghe dün yapılan törende yemin ederek göreve başladı. Wickremesinghe göreve başlamasının ardından ülkede Su Temini ve Drenaj, Eğitim ve Dışişleri Bakanı olarak görev yapmış olan Dinesh Gunawardena'yı Sri Lanka'nın yeni başbakanı olarak atadı.

En kötü ekonomik kriz dönemi yaşanıyor

1948'de İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana en kötü ekonomik krizin görüldüğü ülkede hükümetin yeterli dövize sahip olmaması nedeniyle gıda, akaryakıt sıkıntısı ve günde 13 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor. Temel ihtiyaç maddelerine erişemeyen halk, krizden ülke yönetimini sorumlu tutuyor. - COLOMBO