İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
09.04.2026 23:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'a sert sözlerle yüklendi. Starmer, "Enerji faturalarının, Putin ya da Trump'ın dünya çapındaki eylemleri yüzünden sürekli iniş çıkışlar yaşaması beni bıktırdı" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, enerji fiyatlarının dalgalanmasının sebepleri üzerine açıklamalarda bulunarak Putin ve Trump'ı hedef aldı. Starmer, ailelerin ve işletmelerin zor durumda olduğunu vurguladı ve İngiltere'nin ulusal çıkarlarına göre hareket edeceğini belirtti.

"PUTİN VE TRUMP'IN EYLEMLERİ YÜZÜNDEN YAŞANAN İNİŞ ÇIKIŞLARDAN BIKTIM"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiliz basınına küresel gelişmeler ve sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Enerji fiyatlarındaki yükselişten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tutan Starmer, "Ülkenin dört bir yanındaki ailelerin ve işletmelerin enerji faturalarının, Putin ya da Trump'ın dünya çapındaki eylemleri yüzünden sürekli iniş çıkışlar yaşaması beni bıktırdı. Ailelere ve işletmelere 'Uluslararası piyasada olmak zorundayız, buna katlanmak zorundayız' denmesini kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"TRUMP İLE BAĞLARI KOPARDIM"

ABD ve İsrail'in İran ile çatışmasının İngiltere'de enerji fiyatlarını hızla artırdığını aktaran Starmer, İngiltere'nin Hürmüz Boğaz'ının yeniden açılmasına yönelik kurulan koalisyonun merkezinde yer aldığını ifade etti. Starmer, savaşın ilk günlerinde ABD'ye İngiliz üslerini saldırı amaçlı kullanma izni vermeyi reddederek Trump ile bağlarını kopardığını söyledi.

Trump'ın İran'a yönelik "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek" tehdidi hakkında Starmer, "Bunu çok net söyleyeyim, bunlar benim asla kullanacağım sözler değil. Çünkü ben bu meseleye İngiliz değerleri ve ilkeleriyle yaklaşıyorum. İngiltere olarak kendi ilkelerimiz ve değerlerimiz var ve yaptığımız her şeyde bunlar bize rehberlik edecek" dedi.

"KARARLARIMI ULUSAL ÇIKARLARA GÖRE ALIRIM"

Orta Doğu'da savaşın başlamasından bu yana durumu yakından izlediğini belirten Starmer, "En başından beri durumu izliyoruz. Hangi anlaşmaların yapıldığı ve üslerin nasıl kullanılacağı konusunda kafam çok net. Bu önemli bir ilke meselesi çünkü askerlerimizi görevlendireceksek bunun hukuki bir temeli olması gerekir. Bir ülke olarak nerede durduğumuzu netleştirmeliyiz. Ben İngiltere Başbakanıyım ve kararlarımı İngiliz ulusal çıkarlarına göre alırım. Gürültüye, baskıya ve söylemlere rağmen odak noktam hep bu oldu" dedi.

LÜBNAN'DA ATEŞKESE DESTEK

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına değinen Starmer, "Hepimiz ateşkesin tüm detaylarına erişememişken bir ihlal olduğunu söylemek zor. Ancak bu konuda gerçekten net olayım. Onlar yanlış. Bu olmamalı. Bu durmalı. Bu meselenin teknik olarak anlaşma ihlali olup olmadığı değil. Soru aslında bir ilke meselesidir" ifadelerini kullandı.

"ARTIK NORMALE DÖNMEYİ HEDEFLEYEMEYİZ"

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ekonomik etkilerine de dikkat çeken Starmer, "2008 küresel finans krizinde ve Covid-19 şokunda verilen tepkinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Herkes hızla normale dönmeye çalıştı ve hiçbir şeyi kökten değiştirmedi. Artık normale dönmeyi hedefleyemeyiz. Bunu değiştirmeliyiz. Birçok önemli alanda güçlü şekilde hareket etmeliyiz" dedi.

Savaşın sonuçlarının uzun süre hissedileceğini ve İngilizlerin bundan tamamen korunamayacağını belirten Starmer, ekonomik büyümenin önündeki engelleri kaldırmak için Avrupa Birliği ile daha yakın ilişkiler geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Enerji, Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 00:50:28. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.