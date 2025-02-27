Starmer ve Trump'tan Ukrayna için barış görüşmeleri - Son Dakika
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Politika

Starmer ve Trump'tan Ukrayna için barış görüşmeleri

Starmer ve Trump\'tan Ukrayna için barış görüşmeleri

İngiltere Başbakanı Starmer ve ABD Başkanı Trump, ticaret ve Rusya-Ukrayna savaşını görüştü.

27.02.2025 23:55
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri ve Rusya- Ukrayna savaşını ele almak üzere Beyaz Saray'da bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşme öncesi konuşan Trump, Rusya-Ukrayna arasındaki barış anlaşması konusunda ilerleme kaydedildiğini belirterek, Rusya ve Ukrayna ile "iyi görüşmeler" yapıldığını belirtti. Muhtemel barış anlaşmasının Rusya tarafından ihlal edilmeyeceğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözünü tutacağını düşündüğünü söyleyen Trump, "Bir anlaşma yaparsak, bunun gerçekleşeceğine güvenim var" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da askeri güç sağlanmasından önce bir anlaşmaya varılması gerektiğini belirten Trump, "Ukrayna'ya güvenlik sağlamak kolay kısım, ancak anlaşma zor" ifadelerini kullandı. Trump, ABD'nin öncelikli hedefinin savaş nedeniyle meydana gelen asker kayıplarının önlenmesi olduğunu belirterek, "NATO'ya harcadığımız parayı bitirmek istiyoruz. NATO'ya en fazla yardımı biz yapıyoruz ve bunu da bitirmek istiyorum" dedi.

Trump, "Ukrayna'nın NATO üyeliği mümkün mü?" sorusuna "Hayır, bu gerçekleşmeyecek" şeklinde cevap verdi.

Trump, daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bir "diktatör" olarak tanımlamasıyla ilgili gelen sorulara, "Bunu ben mi söyledim? Bunu söylediğime inanamıyorum" şeklinde yanıt verdi.

Trump'tan eşit ticaret vurgusu

Trump, AB tarafından uygulanan gümrük vergileri nedeniyle AB ile bazı ticari sorunlar yaşadıklarını belirterek, İngiltere ile eşit bir ticaret yapmak istediklerini söyledi. Trump, "Karşılıklı tarifelerimiz olacak. Gümrük vergisi koymayacağız, karşılıklı ne alıyorlarsa biz de onlara aynı miktarda uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

Chagos Anlaşması

Trump, ABD ve İngiltere'nin ortak bir askeri üssünün de bulunduğu Chagos Adaları'nın egemenliğini devretmek için İngiltere'nin Mauritius ile yaptığı anlaşmaya ilişkin soru üzerine, "Çok yakında bu konuda bazı görüşmeler yapacağız ve bunun çok iyi sonuçlanacağını hissediyorum" dedi.

"Hiç kimsenin ihlal edemeyeceği tarihi bir anlaşma olmasını istiyoruz"

Starmer ise ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'da barış sağlanması konusunda birlikte çalışmasının önemine dikkat çekerek, "Ülkelerimiz çok uzun zamandır birbirine bağlı. Refah ve güvenlik açısından iki ülke arasındaki en yakın ittifak dönemindeyiz. Birlikte, özellikle Ukrayna gibi konularda bunu daha da güçlendireceğimize inanıyorum" dedi.

Starmer, Rusya ve Ukrayna arasında sağlanacak herhangi bir barış anlaşmasının kalıcı olmasını sağlamak istediğini belirterek, "Hiç kimsenin ihlal edemeyeceği tarihi bir anlaşma olmasını istiyoruz ve bunun gerçekleşmesini sağlamak için ABD ile çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kral Charles'tan Trump'a İngiltere daveti

Starmer ayrıca Trump'a, İngiltere Kralı Charles tarafından gönderilen bir mektup ileterek, Trump'ı İngiltere'ye davet etti. Trump, Kral Charles'ın davetini kabul ettiğini ve bu davet üzerine İngiltere'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini belirtti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Starmer ve Trump'tan Ukrayna için barış görüşmeleri - Son Dakika

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