Steinmeier, Irak Başbakanı Zeydi\'yi ağırladı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, ülkesine resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi kabul etti.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Avrupa turunun ikinci durağı Almanya'da temaslarına devam ediyor. Zeydi, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından kabul edildi.

Almanya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Cerstin Gammelin tarafından kabule ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşmenin odağında Orta Doğu'daki durum ile Irak'ın komşularında istikrar ve uzlaşı sağlanması için üstlenebileceği rol yer aldı. Ayrıca Almanya-Irak ilişkilerinin geliştirilmesi konusu da görüşüldü. Federal Cumhurbaşkanı, Almanya'nın güvenli, istikrarlı ve kapsayıcı bir Irak'ın desteklenmesi konusunda ortak olarak üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti. Özellikle ekonomi alanında iki ülke iş birliğini daha da güçlendirebilir" dedi.