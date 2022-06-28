Stoltenberg: "Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusunda ilerleme kaydetmeyi umuyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Stoltenberg: "Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusunda ilerleme kaydetmeyi umuyoruz"

28.06.2022 16:41

- Stoltenberg: "Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusunda ilerleme kaydetmeyi umuyoruz" NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile NATO Liderler Zirvesi öncesi gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusunda ilerleme...

- Stoltenberg: "Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusunda ilerleme kaydetmeyi umuyoruz"

MADRİD - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile NATO Liderler Zirvesi öncesi gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusunda ilerleme kaydetmeyi umuyoruz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 28-30 Haziran arasında gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi çerçevesinde bulunduğu Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. İkili, zirvenin içeriğine dair basın toplantısı gerçekleştirdi.

Stoltenberg, İspanya'nın NATO üyeliğinin 40. yılında tarihi bir NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapması ve Avrupa-Atlantik güvenliğine katkıda bulunması dolayısıyla Başbakan Sanchez'e ve İspanya hükümetine teşekkür etti. Stoltenberg, "NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığı için İspanya hükümetine teşekkür ediyorum. Bu zirve dönüştürücü ve çok önemli bir zirve olacak. Bu zirvenin gerçekleştirilmesi için birlikte sorunsuz bir şekilde haftalarca çalıştık" dedi. İspanya'nın NATO Transatlantik bağlılığına, ortak güvenliğe ve savunmasına katkıda bulunduğunu belirten Stoltenberg, "İspanya, Irak'taki NATO misyonlarına ve Baltık ülkelerindeki faaliyetlere katkıda bulunuyor. İspanya'nın NATO'ya olan bu güçlü bağlılığı, şu anda zirveye ev sahipliği yapıyor olması ile kanıtlanıyor. Bu zirve ayrıca İspanya'nın ittifakımıza katılmasının 40. yıl dönümü ile aynı zamanlarda gerçekleşiyor" şeklinde konuştu.

"NATO caydırıcılık ve savunmasını güçlendirecek"

Stoltenberg zirvede NATO'nun caydırıcılık ve savunmasında köklü bir değişiklik yapılması, Ukrayna'yı daha uzun vadede desteklemek için ortaklarla iş birliğini derinleştirme planları üzerinde anlaşmaya varılacağını söyledi. Stoltenberg, "Madrid Zirvesi çok önemli bir zirve olacak. Daha tehlikeli ve öngörülemez bir dünyada NATO'nun yeni bir stratejik anlaşma planı olacak olan Madrid Stratejik Konsepti üzerinde anlaşacağız. Caydırıcılık ve savunmamızda daha yüksek bir hızla, daha ileri savunmayla ve daha önceden konumlandırılmış teçhizatla temel bir değişim yapacağız" dedi.

"Ukrayna'ya destek vermeye ve buna devam etmeye hazır olmamız son derece önemli"

Stoltenberg, "Ukrayna'ya meşru müdafaa haklarını koruma konusunda yardımcı olmak için Kapsamlı Yardım Paketi'ni kabul edeceğiz. Ukrayna, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da görmediğimiz bir vahşetle karşı karşıya. Bu nedenle Ukrayna'ya destek vermeye ve buna devam etmeye hazır olmamız son derece önemli" ifadelerini kullandı.

"Finlandiya ve İsveç'in katılımı konusunda ilerleme kaydetmeyi umuyoruz"

Stoltenberg, zirvede ayrıca Finlandiya'nın ve İsveç'in NATO üyeliği sürecinin ele alınacağını kaydederek, "Finlandiya ve İsveç'in katılımı konusunda ilerleme kaydetmeyi umuyoruz" dedi. Stoltenberg, "Daha tehlikeli bir dünyada savunmada kalmamız için savunmamıza daha fazla yatırım yapmamız gerektiğini de vurgulayacağız. Bu yüzden Madrid'deki bu tarihi zirveyi heyecanla bekliyorum" diye konuştu.

"Birlik mesajı vereceğiz"

İspanya Başbakanı Sanchez ise NATO Zirvesinin amacının "birlik mesajı vermek" olduğunu söyledi. Sanchez, "Hedefimiz açık. Müttefikler olarak birlik mesajı vereceğiz" dedi.

YORUMLAR
500
Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya liderleri ile bir araya geleceğini söyledi Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya liderleri ile bir araya geleceğini söyledi Stoltenberg'den Türkiye açıklaması: Amacımız ilerleme kaydetmek Stoltenberg'den Türkiye açıklaması: Amacımız ilerleme kaydetmek
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Stoltenberg: 'Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusunda ilerleme kaydetmeyi umuyoruz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:35 7 kez ağırlaştırılmış müebbeti isteniyor! Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanık 4. kez hakim karşısına çıktı
17:16 Göztepe'nin iki yerli yeteneği Halil Akbunar ile İrfan Can Eğribayat, Avrupa yolcusu!
16:46 Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Tacı Filipinler'den Fuschia Anne Ravena aldı
16:44 Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yardımcı antrenör Albert Riera, takıma veda etti
16:39 Kolombiya'da hapishanede isyan çıktı! 49 mahkum yanarak yaşamını yitirdi
16:22 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden açıklaması: Yarın NATO zirvesinde görüşebilirler
15:52 Ortağı tarafından pompalı tüfekle öldürülen adamın cansız bedeni 8 gün sonra bulundu
15:47 Marcao, Sevilla ile söz kesti! Teklif edilen 10 milyon euroluk bonservis bedeli taraftarın tepkisini çekti
15:47 21 yaşındaki şarkıcı Yrma Lydya, 79 yaşındaki kocası tarafından öldürüldü!
15:28 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskeler geri gelecek mi?" sorusunu cevapladı: Kötü günler geride kaldı, müsterih olun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 18:05:59. #1.12#
SON DAKİKA: Stoltenberg: "Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusunda ilerleme kaydetmeyi umuyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement