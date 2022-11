Stoltenberg: "Rusya'yı küçümseme hatasına düşmemeliyiz"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ve Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ile düzenlediği ortak basın toplantısında, " Rusya'yı küçümseme hatasına düşmemeliyiz. Rusya önemli kayıplara katlanmaya istekli olduğunu gösterdi" ifadelerini kullanarak, "Putin'in amacı Ukrayna'yı bu kış soğukta ve karanlıkta bırakmak" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda'daki temaslarının ardından Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ve Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ile ortak basın toplantısı düzenledi. Hollanda'nın ortak güvenliğe güçlü katkılarda bulunan değerli ve önemli bir NATO müttefiki olduğunu belirten Stoltenberg, "Hollanda jetleri NATO'nun doğu kanadını koruyor. Karada, Hollanda birlikleri NATO'nun Litvanya ve Romanya'daki savaş gruplarında görev yapıyor. Denizde NATO'nun denizcilik gruplarından birine liderlik ediyor" dedi.

"Rusya'yı küçümseme hatasına düşmemeliyiz"

Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, "Toplantımızda Rusya'nın acımasız savaşını ve Ukrayna'ya verdiğimiz desteği tartıştık. Rusya'nın Herson'dan çekilmesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin inanılmaz cesaretini ve aynı zamanda Ukrayna'ya verdiğimiz desteğin önemini de gösteriyor. Rusya'yı küçümseme hatasına düşmemeliyiz. Rus Silahlı Kuvvetleri, çok sayıda birliğin yanı sıra önemli yetenekleri elinde tutuyor. Rusya önemli kayıplara katlanmaya istekli olduğunu gösterdi" dedi.

"Önümüzdeki aylar zor olacak"

"Kurtarılan bölgelerden gelen korkunç manzaraların yanı sıra sivillere ve kritik altyapıya yönelik ayrım gözetmeksizin yapılan saldırıları hepimiz gördük" ifadelerini kullanan Stoltenberg, "Önümüzdeki aylar zor olacak. Putin'in amacı Ukrayna'yı bu kış soğukta ve karanlıkta bırakmak" dedi.

"Rusya yarın bu savaşı bitirebilir"

Rusya'nın hala Ukrayna'nın büyük bir kısmını kontrol ettiğini aktaran Stoltenberg, "Ukrayna müzakereye hazır olduğunu belirtti. Çoğu savaş, müzakere masasının etrafındaki bir aşamada sona erer. Ancak masanın etrafında olup bitenler, temelde savaş alanındaki durumla bağlantılıdır. Öyleyse yapmamız gereken, Ukrayna'yı elini güçlendirmesi için desteklemektir. Savaşın bedelini Ukraynalılar ödüyor. Bu sebeple ne zaman ve hangi şartlarda müzakerelere başlanacağına Ukraynalılar karar vermeli. Rusya yarın bu savaşı bitirebilir. Savaşı onlar başlattı ve bir komşuyu işgal etmeyi bırakarak savaşı bitirebilirler" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal ederken birkaç büyük stratejik hata yaptığını ifade eden Stoltenberg, bu hatalardan birinin Ukraynalıların cesaretini küçümsemek, diğer büyük hatanın ise NATO ve AB'nin Ukrayna'ya desteğini hafife almak olduğunu belirtti. NATO müttefiklerinin ve ortaklarının Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğinden emin olduğunu ifade eden Stoltenberg, "Sadece Ukrayna ile dayanışma içinde olduğumuz için değil, aynı zamanda Başkan Putin'in Ukrayna'da kazanmamasını sağlamak kendi çıkarımıza olduğu için. Bu Ukraynalılar için bir felaket olacak. Ama aynı zamanda dünyayı daha tehlikeli hale getirecek. Daha savunmasız hale geleceğiz, çünkü o zaman diğer otoriter liderler, uluslararası hukuku ihlal ettiklerinde, başka bir ülkeyi işgal ettiklerinde ve acımasız güç kullandıklarında başardıkları dersini çıkaracaklar" dedi.

"NATO ve müttefikleri çatışmanın tarafı değil"

Savaşın kabul edilebilir bir çözümünün ne olduğuna karar vermenin Ukrayna'nın görevi olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Biz burada oturup onlar adına buna karar vermeyeceğiz. Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında hiçbir şey yapmayacağız. Hepimiz Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkını desteklediğimizi tekrar tekrar açıkladık. Ukrayna'nın yaptığının, kendi ülkelerini bir saldırı savaşına karşı savunmak olduğunu anlamalıyız. NATO ve müttefikleri, çatışmanın tarafı değil ama Ukrayna'yı meşru müdafaa hakları konusunda destekliyor" dedi.

Stoltenberg, İstanbul'da dün düzenlenen terör saldırısından etkilenenlere ve Türk halkına da başsağlığı diledi.

"Bunu kurbanlara ve ailelerine borçluyuz"

Ukrayna'da işlenen savaş suçları ve saldırı suçlarının soruşturulmasına tam destek verdiklerini aktaran Hoekstra, "Hepimiz olan biten korkunç şeyleri görüyor, okuyor ve duyuyoruz. Bu nedenle bunu kurbanlara ve ailelerine borçluyuz. Benzer davaları görmüş insanlarla konuşursanız, bu davalar yıllar alır ve genellikle faillerden sadece birkaçını mahkum edebilirsiniz, ancak yine de yapmanız gerekir" dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) yürüttüğü soruşturmaya tam destek verdiklerini belirten Hoekstra, Rusya için ayrı bir ceza mahkemesinin kurulması hakkında, "ICC'yi tam olarak destekliyoruz. Saldırganlık suçunun da yargılanması gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden daha fazla neler yapılabileceğini keşfetmeye açığız. Yine de şunu kabul etmeliyiz ki, her yeni yasal araç oluşturduğunuzda oldukça karmaşık bir dizi sorunla karşılaşırsınız. Ama bizim temel konumumuz adaletin sağlanması gerektiğidir" dedi.

"Putin'in şu ana kadar hiçbir hedefine ulaşmadığını düşünüyorum"

Savaş alanındaki duruma bakıldığında Ukrayna'nın savaşın başlamasından bu yana çok daha iyi bir pozisyonda olduğunun altını çizen Savunma Bakanı Ollongren ise, "Eğer sonunda savaş alanında güçlü bir pozisyona sahipseniz, bu sizi müzakere masasında daha güçlü yapacaktır" dedi.

Ukrayna tarafında moralin çok yüksek olduğunu kaydeden Ollongren, "Genel olarak üçümüzün de belirttiği gibi Putin'in şu ana kadar hiçbir hedefine ulaşmadığını düşünüyorum. Tam tersi bir hedefe ilerliyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girdiğini görüyoruz. NATO'da ve ayrıca AB içinde her zamankinden daha fazla birlik görüyoruz" dedi. - LAHEY