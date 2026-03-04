Suat Kılıç'tan ABD ve İsrail'e Sert Eleştiri - Son Dakika
Suat Kılıç'tan ABD ve İsrail'e Sert Eleştiri

04.03.2026 20:03
Kılıç, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısını uluslararası hukuka aykırı buldu ve eleştirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin, "ABD, İsrail ile birlikte bir baskın şeklinde uluslararası hukuku yok sayan saldırıyla İran'da adeta taş üstünde taş bırakmamaya karar vermiş görünüyor." dedi.

Kılıç, Şanlıurfa'da partisi tarafından düzenlenen iftar programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısının Türkiye'nin ve dünyanın en önemli gündemini oluşturduğunu belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"BM hukukunun yok sayıldığı ve çiğnendiği bir savaş, tüm yönleriyle ahlaksız bir saldırı yaşanıyor. ABD, İsrail ile birlikte bir baskın şeklinde uluslararası hukuku yok sayan saldırıyla İran'da adeta taş üstünde taş bırakmamaya karar vermiş görünüyor. 10 bin kilometre ötedeki ABD'nin esasında İran'ın sahip olduğu silahlarla uzaktan yakından ilgisi yoktur. ABD'nin varlık sebebi Orta Doğu'da İsrail'e güvenli bir hayat imkanı sunmaktır. Amerika, İsrail'in jandarmasıdır, Amerikalıların çocukları da İsrail'i korumak üzere silah altına alınmış mahkum ve zavallılardır."

Kaynak: AA

