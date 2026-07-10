Subaşıoğlu\'ndan Oran\'a Tebrik Ziyareti

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, CHP Denizli İl Başkanlığı görevine atanan Ayhan Oran'ı telefonla arayarak yeni görevinden dolayı tebrik etti ve başarı dileklerini iletti.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli İl Başkanlığı görevine atanan Ayhan Oran'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Subaşıoğlu, gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Oran'a yeni görevinde başarılar dileyerek, siyasi partiler arasındaki demokratik iletişim ve karşılıklı saygının önemine vurgu yaptı.

CHP Denizli İl Başkanlığı görevine kısa süre önce atanan Ayhan Oran ise tebrik dolayısıyla Subaşıoğlu'na teşekkür etti. - DENİZLİ