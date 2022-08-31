Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarında adı geçmişti! Korkmaz Karaca istifa gerekçesini anlattı - Son Dakika
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Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarında adı geçmişti! Korkmaz Karaca istifa gerekçesini anlattı

31.08.2022 08:56

Sağlık sorunlarını ileri sürerek hem Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğinden hem de AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı'ndan istifa eden Korkmaz Karaca, son dönemdeki iddialar yüzünden çocuğunun çok etkilendiğini ve bu yüzden özel sektördeki işine döneceğini ifade etti. Karaca'nın suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarında adı geçmişti.

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in yolsuzluk ağı iddiaları ve Sezgin Baran Korkmaz olayıyla gündeme gelen Korkmaz Karaca, istifa dilekçelerini Cumhurbaşkanlığı'na ve AK Parti Genel Başkanlık makamlarına sundu. Karaca, sosyal medya hesabından her iki makama hitaben ayrı ayrı yazdığı istifa dilekçelerini paylaştı.

SAĞLIĞINI GEREKÇE GÖSTERDİ

Dilekçelerde 2022 yılı içinde 3 kalın bağırsak ameliyatı geçirdiğini belirten Karaca, özellikle geçen hafta kendisine yönelen 'sosyal medya linci'nin sağlığını tehdit eder hale geldiğini ifade etti.

2018 YILINDAN BU YANA GÖREV YAPIYORDU

Korkmaz Karaca, bu sebeplerle Cumhurbaşkanlığındaki ve AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa ettiğini kaydetti. Karaca, 2021'den bu yana AK Parti MKYK ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, 2018 Ekim ayından bu yana da Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği görevlerini yürütüyordu.

İSTİFA SONRASI İLK GÖRÜŞME

Öte yandan gazeteci Barış Yarkadaş, istifasının ardından Karaca ile konuştuğunu belirtirken sosyal medya hesabından görüşmenin detaylarını ise şu ifadelerle açıkladı:

"1- Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca'yı istifa haberi sonrası aradım. Karaca, 'İstifa hakkında Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sn. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bilgilendirdim. Her ikisine de sonsuz teşekkür ederim' dedi.

2 -Korkmaz Karaca'ya Mine Sirenen'le ilgili iddiaları da sordum. Karaca, 'Görüşmediğimizi ve herhangi bir talebim olmadığını kendisi de söylediği halde lince uğruyorum. Sağlığım bozuldu. Kimin elinde hangi bilgi belge varsa savcılığa versin. Devletten ihale almadım' diye konuştu.

3- Karaca, son dönemdeki iddialar yüzünden çocuğunun çok etkilendiğini ve bu yüzden özel sektördeki işine döneceğini belirterek, 'Görevimden istifa ettim ama 2023 yolunda hep Sn. Cumhurbaşkanımızla beraber yürümeye devam edeceğiz. Bu istifa hakkında iddia bulunanlara örnek olsun enim veremeyeceğim bir hesabım yok.

4 - Her gün aynı suçlamalarla uğraşmaktan yoruldum. İstifamı kabul eden Sn. Cumhurbaşkanımız ve Sn. İçişleri Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum ' dedi. Karaca'nın aktardıkları özetle bunlar… Karaca, Erdoğan ve Soylu'ya yakın bir isimdi."

Sedat Peker'in iddialarında adı geçen Korkmaz Karaca istifa kararı sonrası ilk kez konuştu
Sedat Peker'in iddialarında adı geçen Korkmaz Karaca istifa kararı sonrası ilk kez konuştu

SEZGİN BARAN KORKMAZ OLAYINDA DA İSMİ GEÇTİ

Karaca, daha önce de Peker'in Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili açıklamalarında yer almıştı. Sedat Peker'in ifşalarıyla gündeme gelen Korkmaz Karaca'nın Sezgin Baran Korkmaz'ın yalısına çok sık gittiği ortaya çıkmış, Karaca da "Yakıt masrafını kendim karşıladım" diyerek durumu kabul etmişti.

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Sedat Peker'in iddialarıyla gündem olan Korkmaz Karaca, hem Cumhurbaşkanlığı hem de AK Parti'deki görevlerinden ayrıldı! Sedat Peker'in iddialarıyla gündem olan Korkmaz Karaca, hem Cumhurbaşkanlığı hem de AK Parti'deki görevlerinden ayrıldı! Korkmaz Karaca görevlerinden istifa etti Korkmaz Karaca görevlerinden istifa etti

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Son Dakika Politika Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarında adı geçmişti! Korkmaz Karaca istifa gerekçesini anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarında adı geçmişti! Korkmaz Karaca istifa gerekçesini anlattı - Son Dakika
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