Suiçmez'den Maden Aramalarına Dur Dedi

Politika

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon'un Araklı ilçesi Erikli ve Bahçecik yaylalarındaki maden arama çalışmalarının durdurulmasını istedi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de çok sayıda yaylanın maden aramalarına açıldığını, bu durumun Trabzon'da da görüldüğünü söyledi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde de maden arama faaliyetlerinin yürütüldüğünü belirten Suiçmez, "Erikli ve Bahçecik yaylalarında sondaj çalışmaları yapılarak, doğanın ve insan sağlığının bozulacağı sürece hazırlık yapılmaktadır. Araklı'da yaylalarını korumak isteyen vatandaşlarımız, kolluk güçleriyle karşı karşıya gelmemek adında yaylayı terk etmişlerdir. Araklı halkı, yaylalarını ve doğal yaşam alanlarını korumak için hem hukuki hem her türlü demokratik hakkını kullanacaktır. Maden Yönetmeliğine ve yargı kararlarına göre, sondaj çalışması için ÇED raporu alınması zorunludur. Maden şirketi ÇED raporu almadan sondaj yapma girişiminde bulunmaktadır." diye konuştu.

CHP'li Suiçmez, Anayasal haklarını kullanmak için olay yerine giden vatandaşlar ile güvenlik güçlerinin karşı karşıya getirilmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirerek, yetkililere, sondaj çalışması yapacak şirketin faaliyetinin durdurulması çağrısında bulundu.

Yaylaların önemine işaret eden Suiçmez, "Sadece Araklı'nın değil, Trabzon'un ve Türkiye'nin geleceği için çevremizi, suyumuzu, toprağımızı ve kültürümüzü korumak hepimizin sorumluluğundadır. Bizler bu direnişi sonuna kadar destekleyeceğiz ve yaylalarımızın maden şirketlerine teslim edilmesine asla izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.