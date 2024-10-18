Suiçmez: Yenidoğan Çetesi Sağlık Tehdidi - Son Dakika
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Politika

Suiçmez: Yenidoğan Çetesi Sağlık Tehdidi

Suiçmez, özel hastanelerdeki denetimsizliklerin yenidoğanlar için tehlike oluşturduğunu belirtti.

18.10.2024 14:48
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CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "yenidoğan çetesine" ilişkin soruşturma hakkında "Özel hastanelerin denetimlerinin gereğince yapılmaması, halkımızın sağlığına yönelik ciddi tehlikeler oluşturmakta ve bebeklerin dahi ticari çıkarlar uğruna kurban edilmesine yol açmaktadır." dedi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç elde ettikleri belirlenen kişiler hakkındaki fezlekeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fezlekedeki iddiaları sıralayan Suiçmez, "Olay ne kadar vahimse, suskunluk da o kadar düşündürücüdür. Yürütülen soruşturma sonucunda, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yapılan usulsüzlükler, kamu kaynaklarının suistimal edilmesi ve en vahimi, savunmasız bebeklerimizin ölümüne sebep olan bir suç örgütünün, yenidoğan çetesinin varlığı ortaya çıkmıştır. " diye konuştu.

Hükümetin sağlık alanındaki politikalarını eleştiren Suiçmez, "Sağlık hizmetlerini bir hak olarak değil bir kar aracı, hastaneleri ticarethane, hastaları ise müşteri olarak gören bu yaklaşım kamu ve özel sağlık hizmetlerinde büyük bir denetimsizliğe yol açmıştır. Özel hastanelerin denetimlerinin gereğince yapılmaması, halkımızın sağlığına yönelik ciddi tehlikeler oluşturmakta ve bebeklerin dahi ticari çıkarlar uğruna kurban edilmesine yol açmaktadır." ifadelerini kullandı.

CHP'li Suiçmez, "bu suç örgütünün, adaleti tesis etmeye çalışan savcıları da baskı ve tehditlerle sindirmeye çalıştığı" iddialarının, hukukun üstünlüğünün nasıl tehlikeye atıldığının en net kanıtı olarak nitelendirerek, "Savcıya yönelik tehditler adaletin işleyişini durdurmayı hedefleyen korkunç bir girişimdir. Devletin bu tür tehditlere karşı tavizsiz bir duruş sergilemesi zorunluluktur. Bu olay, sadece birkaç kişinin suçu değildir, sistematik bir çürümenin ve denetimsizliğin yansımasıdır. Bu tür skandalların tekrar yaşanmaması adına sağlık sisteminde uygulanan politikaların bir an önce gözden geçirilmesi ve gerekli adımların derhal atılması gerekmektedir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Suiçmez: Yenidoğan Çetesi Sağlık Tehdidi - Son Dakika

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