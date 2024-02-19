Sarıyer'de bağımsız aday olması beklenen Şükrü Genç, Özel ile görüşmesinin ardından bekleme kararı aldı
Sarıyer Belediye Başkanı Genç:
"20 Şubat saat 12.00'a kadar konunun üzerinde çalışma ve bekleme kararı aldık"
İSTANBUL - CHP'nin Sarıyer'den tekrar aday göstermemesi üzerine bağımsız aday olması beklenen Şükrü Genç, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in aramasıyla 20 Şubat saat 12.00'a kadar konunun üzerinde çalışma ve bekleme kararı aldık. Ben yarın tam 12.00'de burada o görüşmenin sonrasını da sizlere açıklayacağım. ve sizin onayınız olmadan da hiçbir şeyi kabul etmeyeceğimi ısrarla tekrar belirtiyorum" dedi.
CHP'nin Sarıyer'den tekrar aday göstermediği Şükrü Genç, ikinci kez gazetecilere belediye binası önünde açıklamalarda bulundu. Sarıyer'den başkan adayı gösterilmediği için bağımsız aday olacağını açıklaması beklenilen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini aradığını söyledi. Genç, vatandaşların 20 Şubat gününü beklemesini isteyerek, tekrar bir açıklama yapacağını belirtti.
"Sesimiz duyuldu"
Şükrü Genç, "Başkan yaşlandı dediler, yoruldu dediler, o dediler, bu dediler. Onlar bir şeyin farkında değil. Keşke onu onlar da keşfetseler. Dostluğun, özellikle gönlün insanı ve özellikle de halkıyla bir dayanışma içindeysen, sevdiklerinle bir dayanışma içindeysen, çok büyük güç aldığını, enerji aldığını, onlara da tavsiye ediyorum. Onların farkında olmadıkları o. Allah'a şükürler olsun görüyorsunuz elim de kolum da tutuyor. Ayakta da duruyorum. Israrla bu tip ayak oyunlarıyla, safsatalarla bu işlerin olmayacağını da bilmelerini istiyorum" dedi.
Özel ile telefon görüşmesi yaptığını belirten Genç, "14 Şubat'ta partime aday belirleme sürecindeki yanlışlığı yeniden değerlendirmeleri için sizlerin ve kamuoyunun önünde haykırdım. 'Sarıyer'e yazık oluyor, kaybediyoruz' dedim. Bu açıklamaları Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Sarıyer halkını düşündüğüm için yaptım. Sesimiz duyuldu. Bizzat Genel Başkanımız Özgür Özel'in aramasıyla 20 Şubat saat 12.00'a kadar konunun üzerinde çalışma ve bekleme kararı aldık. Ben yarın tam 12.00'de burada o görüşmenin sonrasını da sizlere açıklayacağım. ve sizin onayınız olmadan da hiçbir şeyi kabul etmeyeceğimi ısrarla tekrar belirtiyorum. Benim bütün endişem başından beri söylediğim birlik beraberliğimizin dağılmasından korkuyorum. Özellikle bir takım endişelerimizi belirttik. Şimdi bunun anlaşıldığını ve de telefon görüşmemizde çok samimi bir ifadeyle aldığımı özellikle belirtmek isterim. Bu işler kolay değil, hata yapmamak için, Sarıyer'in önemi bir kez daha bilindi. Bunun gururunu da yaşıyorum" ifadelerini kullandı.
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