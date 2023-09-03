Süleyman Soylu'dan adaylık açıklaması: Öyle bir şey düşünmedim, düşünmüyorum, düşünmeyeceğim - Son Dakika

Süleyman Soylu'dan adaylık açıklaması: Öyle bir şey düşünmedim, düşünmüyorum, düşünmeyeceğim

Süleyman Soylu\'dan adaylık açıklaması: Öyle bir şey düşünmedim, düşünmüyorum, düşünmeyeceğim
Son Güncelleme: 03.09.2023 12:22

2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden aday olacağını açıklarken, AK Parti'nin karşısına çıkaracağı aday ise merak konusu. Kulislerde adı geçen eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, ''Aday olacak mısınız?'' sorusuna ''Adaylık diye bir şey düşünmedim, düşünmüyorum, düşünmeyeceğim. Partimizin belirleyeceği İstanbul adayı için hep beraber çalışmamız ve İstanbul'u geri almamız lazım'' yanıtını verdi.

AK Parti'nin 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkaracağı aday halen belirsizliğini koruyor. Listedeki isimlerden biri olan eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu aday olup olmayacağı yönündeki soruya "Öyle bir şey düşünmedim, düşünmüyorum, düşünmeyeceğim. Partimizin belirleyeceği İstanbul adayı için hep beraber çalışmamız ve İstanbul'u geri almamız lazım" yanıtını verdi.

SÜLEYMAN SOYLU AÇIKLAMALARDA BULUNDU

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda yapılan Milletvekilleri Toplantısı'nda bulunan eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu burada açıklamalarda bulundu.

"İSTANBUL'U CUMHUR İTTİFAKI KAZANACAK"

Soylu, yerel seçimlerin yaklaşması hakkında konuşurken hakkında çıkan adaylık iddiaları ve AK Parti'nin İstanbul adayı için şu ifadeleri kullandı; "Yerel seçim tarihi bir seçimdir. İstanbul'u Cumhur İttifakı kazanacak.

"ADAYLIK DİYE BİR ŞEY DÜŞÜNMEDİM, DÜŞÜNMEYECEĞİM"

Ben de elimden gelen maksimum çabayı sarf edeceğim. Adaylık diye bir şey düşünmedim, düşünmüyorum, düşünmeyeceğim. Partimizin belirleyeceği İstanbul adayı için hep beraber çalışmamız ve İstanbul'u geri almamız lazım."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Süleyman Soylu'dan adaylık açıklaması: Öyle bir şey düşünmedim, düşünmüyorum, düşünmeyeceğim - Son Dakika


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